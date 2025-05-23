İMECE Uydusu Hava Kuvvetleri Envanterine Katıldı

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) ana yükleniciliğinde geliştirilen metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı.

Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda İMECE'nin envantere alma töreni düzenlendi. Törene, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Uzay Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile TÜBİTAK yetkilileri katıldı. Hava Tümgeneral Hüseyin Duman, İMECE uydusunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Savunma Sanayi Başkanlığı'nın çalışmalarını gururla ve özlemle anıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta, 20-30 yıl sonra şu anda en arka sıralarda olan genç arkadaşlarımızın bizim yaşlarımıza geldiği zaman, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve ülkemizin; tarımdan sanayiye, şehirleşmeden savunmaya kadar birçok alanda kullanım potansiyeli olan bu tür yeteneklere ulaşma konusundaki kilometre taşlarından bir tanesi olacak. Bu alanda bugün bu kabiliyetin envantere alınmasıyla birlikte gözümüz ve gönlümüz açıldı. Gökyüzünde bir gözümüz daha oldu. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve teknik personele şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'GÖKTÜRK-2B OLARAK ANILACAK'

Uzay Komutanı Hava Pilot Albay Tolga Çınar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO ve müttefik ülkelere katkıda bulunurken, uzay anlaşmalarıyla da gücünü artırdığını kaydederek, "Bu hususlar teknoloji ve bilimsel yeterlik meselesi olduğu kadar, aynı zamanda bir irade ve vizyon meselesidir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırdığımız İMECE, bu anlayışın bir ürünü olarak geliştirilen yüksek teknolojiye sahip milli bir uydu sistemidir. GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2 uydu sistemlerinden sonra envantere giren 3'üncü uydu sistemi İMECE'nin, Hava Kuvvetleri Uydu isimlendirme standartlarına göre bugün itibariyle ismi GÖKTÜRK-2B olarak anılacak olup, GÖKTÜRK-2B uydumuzun görev süresi boyunca ülkemize önemli derecede katkı sağlayacağına inancımız tamdır. GÖKTÜRK-2B uydusunun ülkemize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını ve ülkemizin uzaydaki gücünün artarak devam etmesini temenni ediyorum, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRK UZAY EKOSİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ BAŞARILARINDAN BİRİ'

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes, İMECE'nin Türk uzay ekosisteminin en önemli başarılarından biri olduğunu söyleyip, "TÜBİTAK UZAY olarak yüzde 90'ın üzerine yerlilik oranıyla gururla ürettiğimiz bu uydu, artık fiili olarak, aktif olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrinde. Yaklaşık 2 yıl önce uzaya gönderdik. TÜBİTAK UZAY olarak insan kaynağımızla, altyapımızla, birikimimizle, heyecanımızla Türkiye'nin uzay alanındaki ihtiyaçlarını Ar-Ge yoluyla karşılama misyonumuzu, etkin biçimde yerine getireceğimizi ben burada da tekrardan ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Haber- Kamera: Umutcan ÖREN-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,