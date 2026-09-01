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Düzce Üniversitesi'nden CERN'de Kuantum Algılama ve Dedektör Geliştirmede İlk Test Başarısı

Düzce Üniversitesi'nden CERN'de Kuantum Algılama ve Dedektör Geliştirmede İlk Test Başarısı
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Düzce Üniversitesi Proje Ar-Ge Ekibi, kuantum algılama ve dedektör geliştirme alanında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’deki ilk ileri malzeme testlerini başarıyla tamamladı.

Düzce Üniversitesi Proje Ar-Ge Ekibi, kuantum algılama ve dedektör geliştirme alanında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'deki ilk ileri malzeme testlerini başarıyla tamamladı.

Yürütücülüğünü Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Saygın'ın üstlendiği ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından desteklenen proje kapsamında, kuantum nano yapı katkılı nanokompozit sintilatör adayı malzemelerin ilk test ve ölçümleri yapıldı.

CERN'deki gelişmiş araştırma altyapısı kullanılarak yürütülen çalışmalarda, toplam 48 adet yeni kuantum nanokompozit ince film ve levha numunenin X-ışını kristal faz yapısı, X-ışını radyolüminesans ve Gama ışını toplam radyasyon dozu ışınlama testleri gerçekleştirildi. Ayrıca kuantum algılama kalorimetre geliştirme çalışmaları kapsamında dedektör simülasyonu ve analizleri yapıldı.

CERN'deki Ar-Ge çalışmalarına Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Kadir Saygın ve Doç. Dr. Erdem Elibol, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜBİT) görev yapan Doç. Dr. Tuna Demirci, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aydemir ve Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Metin Yalvaç katılım sağladı. CERN DRD5 İş Birliği bünyesinde yürütülen çalışmalar üzerine ilgili bilim insanlarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirilerek Düzce Üniversitesi proje ekibinin gelecekte yapacağı bilimsel-teknik CERN ziyaretleri, test süreçleri ve analiz planlamaları detaylandırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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