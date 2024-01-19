Hyundai, B-SUV Segmentinde Yenilenen Bayon Modelini Tanıttı

Hyundai, B-SUV segmentine yeni bir soluk getiren Bayon'un makyajlı halini tanıttı. İç ve dış tasarımında değişikliğe gidilen 2024 Hyundai Bayon, yeni bir görünüm ve yeni teknolojilere kavuştu. Türkiye'de üretiliyor olmasıyla dikkatleri çeken Hyundai Bayon modelinin yeni özelikleri ve tasarımı ile ilgili detaylar haberimizde…

2024 Hyundai Bayon: Yenilenen tasarımı ve teknolojileri

Hyundai, B-SUV segmentindeki iddialı modeli Bayon'u makyaj operasyonundan geçirdi. Yapılan değişikliklerle daha da iddialı bir görünüme kavuşan otomobil, markanın SUV ailesindeki diğer modeller gibi daha keskin hatlara sahip. Makyajlı Bayon'un ön tasarımında en dikkat çekici değişiklik, daha geniş ve agresif bir görünüme kavuşan ızgara oldu.

Yenilenen farlar ve tampon da modelin daha modern bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Arka tasarımda ise daha ince LED stop lambaları ve yeni bir tampon dikkat çekiyor. Yan taraftan bakıldığında önceki versiyonla neredeyse aynı görünen makyajlı Hyundai Bayon'da yeni tasarlanan 16 ve 17 inç jantlar göze çarpıyor.

Hyundai'den CES 2024'te hidrojenli otomobil çıkışı!

Arka tarafta ise tamponun yeniden tasarlandığını görmekteyiz. Gövde rengi tampon, otomobilin daha şık görünmesini sağlamış. Buradaki reflektörlerin tasarımı otomobilin genel görünümüne daha fazla uyum sağlarken, gri renkli arka difüzörün de tampon boyunca uzatılmış olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

Yenilenen Bayon; Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic ve Vibrant Blue Pearl gibi dört yeni rengin de dahil olduğu toplam dokuz farklı renk seçeneğine sahip. Bazı gövde renklerinde Phantom Black tavan ile çift tonlu tema da opsiyon olarak tercih edilebiliyor.

2024 Hyundai Bayon'un yenilenen teknolojiler neler?

Hyundai, yeni Bayon'da son teknoloji ürünü dijital kokpit ve üst düzey bilgi-eğlence özellikleri, havadan (OTA) harita güncellemeleriyle daha da iyi hale getiriyor. Standart olarak sunulan 4,2 inç LCD gösterge paneli ve 10,25 inç dokunmatik ekran, sürücüler için gerekli bilgileri net ve kolay bir şekilde görüntüleme imkanı sunuyor. İsteğe bağlı olarak sunulan 10,25 inç yapılandırılabilir dijital gösterge paneli, sürüş moduna göre farklı grafikler sunarak sürücüye kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz şarj cihazı ve Bluelink telematik sistemi gibi özellikler, yeni Bayon'da da standart olarak sunuluyor. Bluelink sistemi, sürücülere aracı uzaktan kontrol etme, güncel trafik bilgilerine erişme ve navigasyon verilerini güncelleme gibi birçok avantaj sunuyor.

Hyundai Bayon'un motor seçenekleri için herhangi bir değişiklik açıklanmadı. Bununla birlikte 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla kombine edilebilen 100 beygirlik 1.4 MPI motor ve 7 ileri DCT şanzımanla satın alınabilen 1.0 T-GDI motorla çıkması bekleniliyor.