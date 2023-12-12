Huawei, Matebook D16 (2024) modelini tanıttı. 16 inç boyutunda IPS ekran, dört farklı işlemci seçeneği, 8 GB veya 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleriyle geliyor. Ayrıca Windows 11 işletim sistemi ve Bluetooth 5.1 desteği bulunuyor. Fiyatları ise 799 euro ile 1.399 euro arasında değişiyor.

Asya teknoloji pazarının önemli oyuncularından Huawei, kısa süre önce Dubai'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte, geçtiğimiz haftalarda ana vatanı Çin'de tanıttığı bazı ürünleri küresel olarak tüketici karşısına çıkardı. Bu ürünler arasında Huawei Matebook D16 da yer aldı. İşte Huawei Matebook D16 (2024) özellikleri ve fiyatı…

Huawei Matebook D16 (2024) özellikleri ve fiyatı

Huawei Matebook D16 (2024) modeli, 16 inç boyutunda IPS ekranla geliyor. 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 300 nit tepe parlaklık sunuyor. Bununla beraber ön gövdenin yüzde 90'ını kaplıyor. Ekranın en dikkat çeken özelliği ise 180 derece kullanılabilmesi.

Cihaz için Intel i5-12450H / Intel i5-13420H / Intel i7-13700H / Intel i9-13900H şeklinde dört işlemci seçeneği bulunuyor. RAM tarafında ise 8 GB ve 16 GB varyantları mevcut. Bununla beraber cihaz, 512 GB / 1 TB depolama seçeneklerine sahip.

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Microsoft'un en yeni işletim sistemi Windows 11'de çalışan Huawei Matebook D16 (2024), Bluetooth 5.1 bağlantısını destekliyor. Cihazın web kamerası 1080p çözünürlüğünde kayıt alabiliyor. Öte taraftan ses çıkışı için iki hoparlör ve ses kaydı için bir mikrofon bulunuyor.

Huawei'nin dizüstü bilgisayar modelinde iki adet USB-C, bir adet USB 3.2 Gen1, bir adet USB 2.0 ve HDMI girişleri bulunuyor. Buna ek olarak kablolu kulaklık ve mikrofon yuvası da mevcut. 70Wh pilden güç çeken cihazın güç düğmesine yerleştirilen ve oturum kilidini açmak için kullanılabilen parmak izi okuyucusuna sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Huawei Matebook D16 (2024) özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzelliklerHuawei MateBook D16 (2024) Ekran16 inç – IPS 1920 x 1200 piksel çözünürlük 142 PPI 300 nit tepe parlaklık yüzde 90 ekran-gövde oranıİşlemciIntel i5-12450H Intel i5-13420H Intel i7-13700H Intel i9-13900HRAM8 GB / 16 GBDepolama512 GB / 1 TBBluetoothBluetooth 5.1Kamera1080p web kameraİşletim SistemiWindows 11Hoparlör/Mikrofonİki hoparlör, bir mikrofonGirişlerUSB-C; destek veri, şarj ve DisplayPort USB-C; destek veri, şarj USB 3.2 Gen1 USB 2.0 HDMI 3.5 mm kulaklık ve mikrofon 2-in-1 jakPil70Wh pilParmak İzi OkuyucusuVar (güç düğmesine yerleştirilmiş)Ağırlık1,68 kg

Huawei Matebook D16 (2024) fiyatı;

Huawei Matebook D16 Intel i5-12450H / 8 GB RAM + 512 GB: 799 euro

Huawei Matebook D16 Intel i5-12450H / 16 GB RAM + 512 GB: 899 euro

Huawei Matebook D16 Intel i5-13420H / 16 GB RAM + 1 TB: 999 euro

Huawei Matebook D16 Intel i7-13700H / 16 GB RAM + 1 TB: 1.299 euro

Huawei Matebook D16 Intel i9-13900H / 16 GB RAM + 1 TB: 1.399 euro

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