Huawei, HarmonyOS 4 Güncellemesiyle Birçok Modeline Ulaştı

Huawei, ABD yaptırımları altında kendi işletim sistemi HarmonyOS'u kullanıma sundu. Kullanıcıların dikkatini çeken bu yazılımın en son sürümü olan HarmonyOS 4 ise geçtiğimiz sene duyuruldu. Şimdiye kadar onlarca cihaza sunulan işletim sistemi, birkaç telefon ve akıllı saat için daha uygun hale getirildi. Beta programı kapsamında yükseltme yapılabilir. İşte HarmonyOS 4 güncellemesi alan Huawei modelleri…

HarmonyOS 4 güncellemesi alan Huawei modelleri

HarmonyOS 4, özellikle arayüz tarafında önemli yenilikler getiriyor. Öyle ki kullanıcılar, artık ana ekranlarını yeni yazı tipi stilleri, renkler, saat tasarımları ve widget'lar ile özelleştirebilecek. Bununla beraber bir emoji seçerek bunu duvar kağıdına dönüştürmek mümkün olacak.

Bildirim merkezi için de yenilikler mevcut. Buna göre kullanıcılar, gelen bir bildirimi sabitleyebilecek ve uygulamayı açmaya gerek kalmadan etkileşime geçebilecek. HarmonyOS 4, Apple'ın iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza soktuğu Dinamik Ada özelliğini de getiriyor. Yeni sürümün arayüz bir yana performans tarafında da yükseltme içerdiğini belirtmek gerekiyor.

6.000 mAh batarya ve uygun fiyat! Huawei Enjoy 70z için geri sayım başladı

HarmonyOS 4 Beta programına dahil edilen Huawei telefon modelleri şu şekilde sıralandı;

HUAWEI P30

HUAWEI P30 Pro

HUAWEI Mate 20 Pro

HUAWEI Mate 20 RS Porsche Design

HUAWEI nova 5 Pro

HUAWEI Mate 20

HUAWEI Mate 20X

HUAWEI Mate 20X5G

Honor 20

Honor 20 PRO

Honor V20

Honor Magic2

HarmonyOS 4 Beta programına dahil edilen Huawei akıllı saat modelleri şu şekilde sıralandı;

HUAWEI WATCH 3

HUAWEI WATCH 3 Pro

HUAWEI WATCH 3 Pro New

HUAWEI WATCH GT 3 Pro (46 mm)

HUAWEI WATCH GT 3

Güncelleme yapma işlemini ayarlar uygulamasından başlatabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.