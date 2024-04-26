Huawei Destekli Stelato S9 Elektrikli Otomobil Pekin Otomobil Fuarı'nda Tanıtıldı

Çinliler tarafından büyük bir hızla geliştirilen elektrikli otomobil dünyasına bugün gerçekleştirilen Pekin Otomobil Fuarı'nda yeni bir marka ortaya çıktı. Pekin Otomobil Grubu'nun elektrikli araç (EV) tarafında Huawei ve BAIC BluePark iş birliğiyle oluşturulan Stelato, ilk aracıyla birlikte ilgileri üstüne çekmeyi başardı. İşte Huawei ortaklığıyla tanıtılan Stelato S9 EV özellikleri ve fiyatı…

Huawei ve BAIC'ten premium sınıf elektrikli otomobil, Stelato S9

Yeni bir marka olarak ilk lansmanı Pekin'deki otomobil fuarında gerçekleşen Stelato, Huawei desteğini de arkasına alarak piyasaya iyi bir giriş yapmış gibi görünüyor. Stelato'nun S9 olarak adlandırılan ilk modeli, premium özellikler ve tasarım ile geliyor. İddialara göre Mercedes S-Class, BMW 7 serisi, ve Audi A8L gibi modellere rakip olarak tanıtılan Stelato S9, elektrikli motoru ile de yüksek performans sağlayabiliyor.

5 metre 16 santimetre uzunluğa, yaklaşık 2 metre genişliğe, 1 metre 48 santimetre yüksekliğe, ve 3 metre dingil mesafesine sahip olan yeni elektrikli otomobil, heybetli duruşuyla ve yenilikçi tasarımıyla da dikkat çekiyor.

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İki versiyonda sunulan Stelato S9, yalnızca arkadan itişli versiyonunda 227 kW / 304 beygir güce sahipken, arkadan ve önden olmak üzere çift motorlu modelde ise ön motor 158 kW / 211 beygir güce ulaşabiliyor.

Huawei destekli üretilen Stelato S9 elektrikli otomobilin Li-Ion batarya kullanacağı duyurulurken, batarya kapasitesi maalesef paylaşılmadı. Şimdilik fiyat listesi yayınlanmamış olsa da Temmuz veya Ağustos aylarında satışa çıkması beklenen S9'un 38 bin 200 euro ve 64 bin 300 euro fiyat aralığına sahip olması bekleniyor.

İşte Stelato S9 duyurulan özellikleri: