Huawei Cihazlarına Google Uygulamaları Nasıl Yüklenir?

Huawei'nin Android işletim sistemini kullanan modellerinde Google servisleri ve Google'ın uygulama mağazası olan Google Play Store yüklü olarak gelmiyor. Yaklaşık 4 senedir devam eden bu durumun artık çok kolay bir şekilde üstesinden gelinebiliyor.

Huawei modellerine Google uygulamaları nasıl yüklenir? (Video)

Huawei cihazlarınıza Google uygulamalarını ve Google servislerini yükleyebiliyor, en popüler uygulamaları cihazınıza indirebiliyorsunuz. Ayrıca yeni bir Huawei cihaz aldıysanız, PhoneClone ile beraber eski Android ve iOS cihazınızdaki verileri de yeni Huawei modelinize aktarabiliyorsunuz.

Şimdi daha önce detaylı incelemesini paylaştığımız Huawei P60 Pro üzerinden, güncel tüm uygulamalarla beraber, Huawei'de Android deneyimini sizlerle paylaşacağım.

AppGallery

Huawei'nin uygulama mağazası AppGallery, oyun ve uygulama sayısına verdiği desteği artırarak devam ediyor. Başka bir uygulama mağazası yüklemeden, Türkiye'deki pek çok banka, servis ve hizmet uygulamasını doğrudan AppGallery'den indirebiliyorsunuz.

Ayrıca AppGallery üzerinden WhatsApp, Facebook, Instagram ve Spotify gibi herkesin popüler olarak kullandığı uygulamaları da indirebiliyorsunuz.

Videonun başında söylediğim gibi WhatsApp'ı indirdikten sonra, PhoneClone uygulaması ya da WhatsApp üzerinden, eski WhatsApp verilerinizi yeni telefona da kayıpsız aktarabiliyorsunuz.

Google için en kolay çözüm GBOX

Huawei cihazlarda Google servislerini çalıştırmak için pek çok farklı yöntem var. Ama bunlar arasında en kolay ve en güvenilir yol ise GBOX. Reklamsız ve oldukça stabil bir uygulama olan GBOX'ı AppGallery'den çok kolay bir şekilde indiriyoruz.

GBOX'ı indirip, kurduktan sonra pil optimizasyonu ve gerekli izinleri verip Google hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Google uygulamaları başta olmak üzere, Google servislerine ihtiyaç duyan uygulamaları çalıştırabilmeniz için, GBOX uygulamasını telefonunuzdan kaldırmamanız gerekiyor.

GBOX uygulaması üzerinde Google Play Store başta olmak üzere pek çok Google uygulamasını ve Play Store üzerindeki diğer uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

YouTube, YouTube Music, Google Maps, Photos, Docs, Drive, Takvim, Google Sheet, Meet, UBER, Airbnb, Soundcloud, Dropbox, Microsoft Teams, Zoom gibi pek çok popüler uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve son olarak GBOX ayarlarındaki klon seçeneği sayesinde, alternatif mağazalardan yüklenen uygulamalar arasında yaşanan bildirim karışıklığının da önüne geçebiliyorsunuz.