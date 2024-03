Huawei, %90 az güç tüketen 10 Petabaytlık depolama ürününü tanıttı

Teknoloji geliştikçe ve dosya boyutları da büyüdükçe depolama alanında olan ihtiyaç daha da artıyor. Eskilerde 16GB'lık depolama ürünleri bile o zamana göre devasa kalırken şimdilerde terabaytlar hatta petabaytlara geçiş yapıldı. Huawei de bu oyunun kurallarını değiştirecek olan 10 Petabaytlık yeni depolama ürünü, OceanStor Arctic serisini tanıttı. İşte %90 az güç tüketen Huawei OceanStor Arctic…

Huawei OceanStor Arctic 10 Petabayt depolama alanı ile öne çıkıyor

Özellikle yapay zeka tarafındaki gelişmeler ve yenilikler her sektörde olduğu gibi depolama sektöründe de önemli rol oynamaya başladı. Araştırmalara göre her gün 328.77 milyon terabayt veri oluşturuluyor. Her gün daha da artan depolama sorunları ve veri büyüklüğü şirketleri daha yüksek kapasiteli cihazlara yönlendiriyor. Huawei de bu markete bir yenilik getirerek 10 petabayt kapasiteye sahip OceanStor Arctic serisini tanıttı.

Yeni seri OceanStor A800 ve OceanStor A310 olmak üzere iki model olarak tanıtıldı. Huawei'in MWC 2024'te Dr. Peter Zhou tarafından yapılan açıklamalarına göre bu modeller yapay zeka eğitim verilerini global olarak görünür, yönetilebilir, ve veri toplamayı geliştirmekle beraber eğitimdeki verimliliği ve ön işlemeyi arttırmayı da hedefliyor.

Huawei, Amerikan teknolojisini mi kullandı?

Huawei'in yeni depolama cihazlarının en önemli özelliklerinden biri de hard disklere göre %90 daha az güç tüketmesi. OceanStor Arctic serisi SSD'lere göre oldukça hızlıyken HDD tarafını da şaşırtacak şekilde %90 daha az güç tüketmesi ile öne çıkıyor. Dahası, yeni cihazlar soğuk depolama için Huawei tarafından geliştirilen manyeto-elektrik disk teknolojileri ile ortaya çıktı.

Şirket tarafından yapılan duyuruya göre yeni diskler Huawei'in manyeto-elektrik teknolojileri ile tanıtılıyor ve OceanStor serisi bu kadar büyük depolama alanı ile %90 daha az güç tüketmesini de bu teknolojiye borçlu. OceanStor Arctic depolama cihazlarının ilk versiyonlarının 2025'in ilk yarısında global olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki ya siz 10 petabaytlık depolama cihazları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi sektörlerde kullanılabilir? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.