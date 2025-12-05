ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Hipersonik bundan sonraki 10-20 yıl içerisinde dünyadaki savunma sanayisini derinden değiştirecek olan faktörlerden bir tanesi olacak. Çünkü şu anda hipersonik bir füzeyi başarıyla durdurabilen ve bunu etkisiz hale getirebilen çok fazla hava savunma sistemimiz yok." dedi.

Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nin ikincisi İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Bu yıl "İnsanlık İçin Gelecek: İnsan 5.0" temasıyla düzenlenen zirvenin dört ana odak başlığı ise "Küresel Birey Olmak", "Geleceğin Kodları", "Yarın İçin Bugün", "Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik" oldu.

Etkinlik kapsamında ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Geleceğin Kodları oturumunda yaptığı konuşmada, Roketsan'ın en büyük gücünün ne fabrikalarının ne alt yapısının olduğunu, şirketin en büyük gücünün insan ve mühendis gücü olduğunu belirtti.

İkinci, "SİHA'larımızdan gemilerimize, uçaklarımızdan karadaki araçlarımıza kadar hepsinin üzerindeki güdümlü mühimmatları, roketleri, füzeleri ve bunların kullanmış olduğu akıllı mühimmatları Roketsan geliştiriyor ve bunları Türkiye'nin kendi teknolojik altyapısıyla yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar Türk savunma sanayisinin gelmiş olduğu noktada Roketsan'ın çok büyük katkısı olduğunu belirten İkinci, "Gemilerimiz, SİHA'larımız, uçaklarımız ve karadaki zırhlı araçlarımız Roketsan'ın ürünleri olunca ancak vurucu bir güce sahip oluyor. Aksi takdirde karşıdan gelen tehditleri bertaraf edecekleri bir mekanizma bulunmuyor." diye konuştu.

Roketsan ve uzay çalışmaları

Genel Müdür İkinci, "Roketsan'ın tek görevi sadece roket ve mühimmat yapmak değil. Aynı zamanda ülkemizin uzay araçlarını tasarlamak ve onları geliştirmek de Roketsan'ın görevi. Şimşek Projesi aslında kendi uydumuzu uzaya taşıyacak olan platformumuzdur. Bu platformun tüm sorumluluğu, tasarımı, inşası, fırlatması da dahil olmak üzere Roketsan'ın omuzlarının üzerinde." değerlendirmesini yaptı.

Bir füzenin başarılı olabilmesi için füzeyi oluşturan birden çok teknolojinin olduğunu belirten İkinci, "Bizim burada kullanmış olduğumuz teknolojiler çok yüksek teknolojiler. Harekete duyarlı navigasyon sistemleri veya seyrüsefer sistemleri dediğimizde bunun içerisinde aslında o kadar ince fiber optiklerden oluşan yapılar var ki bunlar bir saçın onda bir inceliğinde yapıları kullanarak yön bulmak için ışığı, lazeri ve bununla beraber teknoloji geliştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hipersonik savunma sanayisini derinden değiştirecek"

İkinci, 2050 yılına kadar savunma sanayisini şekillendirecek olan teknolojilere bakıldığında en başta yapay zeka teknolojileri olduğunu anlatarak "Çünkü savaş alanı hareketli bir yer, statik bir yer değil. Dolayısıyla bir füze veya bir roket sistemi harekete geçtiğinde oradaki değişikliklere adapte olması gerekiyor. Bunun için yapay zeka teknolojilerini füzelere entegre etmemiz çok kıymetli. Bununla beraber kuantum teknolojileri geliyor. Daha hızlı işlem yapabilen, daha hızlı sensörlere sahip olan teknolojiler. Bunlar da bizim füzelerimizin hassasiyetini çok ciddi arttırıyor." dedi.

Hipersonik füzelerin çok yüksek hızlara çıktığı için havadaki sürtünmeden etkilenmemesi için ısıya dayanıklı çok özel malzemelerle yapıldığının altını çizen İkinci, "Hipersonik bundan sonraki 10-20 yıl içerisinde dünyadaki savunma sanayisini derinden değiştirecek olan faktörlerden bir tanesi olacak. Çünkü şu anda hipersonik bir füzeyi başarıyla durdurabilen ve bunu etkisiz hale getirebilen çok fazla hava savunma sistemimiz yok. Roketsan olarak denizlerin altından uzayın derinliklerine kadar ülkemizin savunma sanayisinde kullanılan torpidoları, seyir füzelerini, balistik füzeleri, süpersonik füzeleri, bununla beraber uzaya gidecek olan uzay araçlarını, hava savunma füzelerini hem tasarlıyoruz hem üretiyoruz hem de bunların üzerine teknoloji yatırımı yapıyoruz." diye konuştu