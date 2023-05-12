HEKTAŞ 2. Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

HEKTAŞ, Bursa'daki Ar-Ge merkezi F.A.R.M.'da 2'nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Kongrede 81 yabancı bilim insanı konuşmacı olarak yer alacak ve birçok yenilik tanıtılacak.

Türkiye'de tarımın öncü şirketlerinden HEKTAŞ, 15–18 Mayıs arasında Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Ar-Ge merkezi F.A.R.M.'da 2'nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. 81 yabancı bilim insanının davetli konuşmacı olarak katılacağı kongrenin açılışını, Nobel ödüllü biyoloji profesörü Craig Mello yapacak. 167 sözlü sunum, 53 posterli sunumun gerçekleştirileceği kongrede 40 yerli ve yabancı sektör paydaşı da sergi alanında yer alacak. Bini aşkın katılımcının takip edeceği kongrede dsRNA-bazlı yeni nesil pestisitlerden, örümcek zehrinden geliştirilen insektisitlere kadar birçok yenilik tanıtılacak.

OYAK Grubu Şirketlerinden HEKTAŞ, uluslararası ölçekte bir etkinlikte dünyadan bitki koruma alanında uzman bilim insanlarını ağırlayacak. 2'nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi, HEKTAŞ'ın Bursa Orhangazi'deki dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden biri olan F.A.R.M. (Farming, Analysis, Research & More) tesisinde başlıyor. Kongre 18 Mayıs'a kadar devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve HEKTAŞ'ın iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, moleküler entomoloji, bitki patolojisi ve yabancı ot bilimi alanlarında uzman, 81 yabancı davetli konuşmacı sürdürülebilirlik odağında tarımda yenilikçi uygulamaları tartışacak. Sektörün yerli ve küresel yaklaşık 40 biyoteknoloji ve tarım şirketinin stant kuracağı etkinliğin açılış konuşmasını, 2006 yılında RNA etkileşimi üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel Tıp Ödülü'nü alan ABD'li biyoloji profesörü Craig Mello yapacak.

TARIMDAKİ DÖNÜŞÜM KONUŞULACAK

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, HEKTAŞ'ın Türkiye'ye kazandırdığı dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden F.A.R.M.'da uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Son yıllarda dünyada sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğiyle ilgili farkındalığın yükseldiğine dikkat çeken Erdem'in açıklaması şöyle:

"HEKTAŞ'ı yeniden konumlandırarak başladığımız çalışmalarla tarımda yenilikçi uygulamalara öncülük eden ve hayata geçiren bir şirketi ülkemize kazandırdık. Son yedi yılda geliştirdiğimiz yaklaşım ve bu doğrultudaki stratejik hamlelerimizle 'Tarım 4.0' dönüşümüne imza atan HEKTAŞ, bugün ulaştığı noktada 'Tarım 5.0'a yön veriyor. Tarımın geleceği yalnız tarlalarda değil Ar-Ge merkezlerinde teknoloji ve bilimle belirleniyor. HEKTAŞ ile sadece bugünün değil geleceğin projelerini ve çiftçilerini de hazırlıyoruz. Ev sahipliğini üstlendiğimiz kongrede, alanlarında uzman bilim insanlarının bitki koruma stratejilerine yeniden yöne vereceğine inanıyoruz. Bu kongre, bitki korumada inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili bir kilometre taşı olacak."

BİTKİ KORUMADA MOLEKÜLER STRATEJİLER

Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi (IMPPC2023) tarımsal üretimde önemli verim kaybına yol açan zararlı böcekler, hastalık etmenleri ve yabancı otların mücadelesinde çevre dostu biyolojik ve moleküler yaklaşımların öne çıktığı bir dönemde toplanıyor. Kongre, yenilikçi 'biyomoleküler bitki koruma stratejilerinin' dünyaya tanıtımını sağlayan en önemli platform olarak tanımlanıyor. Kongrede doğal örümcek zehrinden geliştirilen peptit-bazlı insektisitlerden sadece bir hedef organizmayı kontrol eden dsRNA-bazlı pestisitlere kadar yeni nesil biyopestisitler tanıtılacak. Biyomoleküler bitki koruma stratejilerinin geliştirilmesinde çığır açan 81 bilim insanı kongrede sunumlar yapacak.

DÜNYANIN SAYILI MERKEZLERİNDEN F.A.R.M

HEKTAŞ'ın Orhangazi'de 607 dönümlük alana kurulu olan Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'nde Ar-Ge ve tohum ıslah çalışmalarının yanı sıra, 350 çeşit bitkinin yer aldığı tarımsal üretim alanı bulunuyor. Tesiste misafir edilen üreticilere HEKTAŞ'ın geliştirdiği sürdürülebilir ve yenilikçi teknikler uygulamalı olarak gösteriliyor. Merkezde 2022 yılında 5 bini aşkın üreticiye uygulamalı eğitim verildi.

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