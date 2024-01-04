Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi şirketleri arasında olan HAVELSAN gündemde. Firma ilk etapta Afrika ve Orta Asya bölgelerine yönelik geliştirdiği BAHA'yı envantere ekledi. İnsansız hava aracı olan BAHA, Türk Hava Kuvvetleri envanterine giriyor ve aktif görevlere başlamak için gün sayıyor. Peki BAHA'nın özellikleri neler? İHA sınıfında rakipleri kim? İşte konuyla ilgili detaylar…

HAVELSAN BAHA, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde!

İlk etapta Afrika daha sonra Orta Asya bölgesine ihracatı gerçekleşen BAHA şimdiyse envantere giriş yapıyor. Keşif, gözetleme, arama kurtarma, sınır güvenliği, istihbarat amaçlarıyla kullanılabilen BAHA özellikle 6 Şubat depremi ardından bölgenin gözetlenmesi açısından büyük görevleri yerine getirdi.

BAHA, özellikle keşif ve gözetleme konusundaki yeteneğini "dijital birlik" özelliğine borçlu. Bulutaltı İnsansız Hava Aracı olarak nitelenen BAHA en kötü hava şartlarında bile çekim yapma özelliğine sahip. Bu sistem aslında temelde "imece" adı verilebilecek bir özelliğe sahip. HAVELSAN BAHA aynı anda hem kara hem deniz unsurları ile birlikte çalışarak gelen görüntüleri birleştiriyor.

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Sahip olduğu dijital birlik opsiyonu ile özellikle "keşif ve gözetleme" görevlerinde kullanılması envantere giden yolu açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri HAVELSAN BAHA İnsansız Hava Aracı'nı Türk Hava Kuvvetleri envanterine ekledi.

HAVELSAN BAHA özellikleri!

Genel Görev Kabiliyetleri

Takip, Tespit ve Alan Koruma

İstihbarat

Elektronik Harp

Kıyı ve Sınır Güvenliği

Enerji Nakil ve Petrol-Gaz Hatları Denetimi

Kaçakçılık ve Terörle Mücadele

Asayiş

Narkotik Bitki Tespiti

Yerleşim Termal Ölçümü

Orman Yangın Yönetimi

Afet Sonrası Değerlendirme

Sintine ve Çevre Kirliliği Tespiti

Tarımsal Uygulamalar

Haritacılık

Genel teknik özellikler

Pistten bağımsız, dikey iniş kalkış

Gece ve gündüz, keşif, gözetleme ve istihbarat

Atış tanzimi

Tek Yer Kontrol İstasyonundan takım ve sürü İHA'ların yönetimi

Bulutaltı görev yeteneği

Özgün otopilot sistemi

Link kopması durumunda eve dönüş ve otomatik iniş

5 Kg'a kadar faydalı yük taşıma

Özgün Yer Kontrol İstasyonu sistemi