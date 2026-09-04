Hataylı Öğrenciler TEKNOFEST'te Birincilik Peşinde

Hatay'da eğitim aldıkları PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi'nde tasarladıkları roketlerle daha önce Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 2 ödül alan lise öğrencileri, bu yıl da finale kaldıkları yarışmaya birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Payas ilçesindeki merkezde 2022'de kurulan ve 11 öğrencinin yer aldığı PayaSTEM PAIROC Rocketry Roket Takımı, ürettikleri roketle aynı yıl TEKNOFEST'te "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazandı.

Festivalin Roket Yarışması'ndan 2023'te de "En İyi Danışman" ödülüyle dönen takım, polikarbon gövde tasarımına sahip yeni roket tasarladı.

Hafif yapısı sayesinde 2 bin 900 metre yüksekliği aşması hedeflenen roket, TEKNOFEST'in 7-13 Eylül'de Aksaray'daki Hisar Atış Alanı'nda düzenlenecek Roket Yarışması'nın finalinde değerlendirilecek.

"Gövde cam elyafa göre daha hafif"

PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi eğitmeni ve takım danışmanı Ata Ersoy, AA muhabirine, roketin uçuş bilgisayarını da öğrencilerin tasarladığını söyledi.

Yarışmada birinciliğe ulaşmayı istediklerini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize olabildiğince geleceğe yönelik ve daha verimli sistemler kurdurmayı hedefledik. Sistemlerimizin testlerini devam ettiriyoruz. Roketimiz hafifliğiyle ön plana çıkıyor. Polikarbon gövde kullanıyoruz. Gövde cam elyafa göre daha hafif ve bu da daha yüksek irtifa almamızı sağlayacak."

Merkez Koordinatörü Cem Kağar da TEKNOFEST'te birinciliğe bu yıl ulaşacaklarına inandığını belirtti.

"Bu sene daha iddialıyız ve derece bekliyoruz"

Payas Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Kayhan Övünç Uysal, önceki yıllarda edindikleri tecrübeleri projeye yansıttıklarını vurgulayarak, "5 yıldır TEKNOFEST'in Roket Yarışması'na katılıyoruz. Sadece bir kere finale gidemedik, diğer yıllarda finale ulaştık ve roketimizi attık. Bu sene daha iddialıyız ve derece bekliyoruz. Hedefimiz yüksek." ifadelerini kullandı.

"Selçuk Bayraktar'ın yolundan gidiyoruz"

Takımın yazılım ve medya sorumlusu Zişan Özkay da finale kaldıkları için gururlu olduklarını belirterek, "İrtifa olarak yapabileceğimizin en yüksek seviyesine çıkmayı hedefliyoruz. Selçuk Bayraktar'ın yolundan gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'İstikbal göklerdedir.' Biz de gökyüzüyle haşır neşir olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA