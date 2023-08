Hala izlemediniz mi? En iyi 10 Netflix filmi!

Netflix kütüphanesi günden güne büyüyor ve platforma sürekli olarak yepyeni yapımlar ekleniyor. Bu da seyirciler için kocaman bir içerik kataloğu sunuyor. Bizler de bu içeriğimizde ne izleyeceği konusunda kararsız olanlar için en iyi filmleri bir araya getirdik. İşte en iyi 10 Netflix filmi!

En iyi 10 Netflix filmi!

Netflix film kütüphanesinin oldukça büyük olması seyircinin izleyecek içerik seçme konusunda zorlanmasına neden olabiliyor. Haliyle bu da kararsızlığa yol açıyor. O halde sözü çok fazla uzatmadan en iyi 10 Netflix filmine geçelim.

Piyanist (The Pianist)

Netflix üzerinden izleyebileceğiniz en iyi filmler listesinin birinci sırasında Piyanist ya da orijinal adıyla The Pianist yer alıyor. Söz konusu yapım, 2. Dünya Savaşı sırasında Polonyalı Yahudi piyanist ve besteci Wladyslaw Szpilman'ın hayatını temel alıyor.

Filmde, Wladyslaw Szpilman'ın Nazi Almanyası'nın işgali altındaki Polonya'da verdiği hayatta kalma mücadelesi anlatılır. Büyük bir yıkımın ortasında geçen drama filmi Piyanist, mutlaka izlenmesi gereken filmlerden birisi.

Baba (The Godfather)

Baba, Mario Puzo'nun aynı adlı romanından uyarlanan 1972 yapımı bir suç filmi. Francis Ford Coppola'nın yönetmen koltuğunda oturduğu efsanevi yapım, 1945-1955 yılları arasında New York City'nin mafya dünyasında yükselmeye çalışan Corleone ailesini konu ediniyor.

Mafya ailesine ve ailenin başı olan Vito Corleone'nun iç çatışmalarına da odaklanan film, eleştirmenlerden yüksek not almayı başardı ve şimdiye dek pek çok kez ödül kazandı. Akabinde devamı olarak çıkan filmleri de seyirciler tarafından oldukça sevildi.

Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan)

Hiç şüphesiz en iyi savaş filmlerinden Er Ryan'ı Kurtarmak, 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor. Yapım, Yüzbaşı John H. Miller komutasındaki bir grup askerin, üç kardeşini de savaşta kaybeden Ryan ailesinin son oğlu olan James Francis Ryan'ı kurtarma görevini konu ediniyor.

Miller ve diğer askerler, Almanya'nın işgal altındaki topraklarında Ryan'ı bulmaya çalışır. Film, bu süre boyunca savaşın korkunç gerçeklerini ve insanlık dramını seyirciye tam olarak yansıtır. Bu nedenle izleyenlerde bir etki bırakır.

Bo Burnham: Inside

Amerikalı komedyen ve müzisyen Bo Burnham tarafından 2019 yılında yazılan, yönetilen ve oynanan bir stand-up komedi filmi olan Bo Burnham: Inside, Burnham'ın dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi sırasında ne yaptığını anlatıyor.

Daha önce çok fazla örneği görülmeyen bu film, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından oldukça beğenildi. Üstelik IMDb'de 10 üzerinden 8.6 puana sahip. Bu da Bo Burnham: Inside'ı en popüler filmler arasında sokmaya yetiyor.

Can Dostum (Intouchables)

Can Dostum, Fransız yapımı bir komedi-drama filmi olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanarak 2011 yılında vizyona giren yapım, Philippe adlı bir iş adamı ile onun bakıcısı Driss ile arasındaki dostluğu anlatır.

Paraşütle atladığı sırada bir kaza yaşadığı için boynundan aşağısı felç olan Philippe, Driss'i bakıcısı olarak işe alır. Zaman geçtikçe ikilinin arasında bir bağ oluşmaya başlar. Driss, Philippe'i patronu yerine dostu gibi görmeye başlar.

Kara Şövalye (The Dark Knight)

Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Warner Bros. imzası taşıyan Kara Şövalye, bir süper kahraman filmi. DC Comics karakteri Batman'e dayanan söz konusu yapım, 2005 yılında vizyona giren Batman Begins'in devamı niteliğinde.

Kara Şövalye, Batman'ın Gotham City'deki suçu ortadan kaldırmak için tüm yaşananların kaynağı olan Joker'i yok etme mücadelesini anlatıyor. Eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük övgüler toplayan yapım, en iyi Netflix filmleri arasında yer alıyor.

Yaralı Yüz (Scarface)

Howard Hawks'ın 1932 yılına ait aynı ada sahip filminden esinlenerek yeniden hazırlanmış yapım olarak karşımıza çıkan Yaralı Yüz, suç dünyasına yükselmeye çalışan Tony Montana adlı bir adamın hikayesini anlatır.

Küba'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan bir mülteci olan Montana, suç dünyasına ilk adımını Miami'de atar. Burada güçlü bir gangster için çalışmaya başlar fakat zamanla her şeye sahip olmaya başlar. Bu hırsı, onu gözünü daha yukarıya yükseltir.

Ayla

Türk imzası taşıyan dünyaca ünlü en iyi filmler arasında yer alan Ayla, 1950-1953 yıllarında gerçekleşen Kore Savaşı sırasında Türk askeri Süleyman ile 5 yaşındaki Ayla adındaki Koreli bir kızın arasındaki bağı anlatıyor.

Can Ulukay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ayla filminin oyuncu kadrosuna ünlü isimler yer alıyor. Öyle ki bu oyuncular arasında İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Ali Atay ve Çetin Tekindor da bulunuyor.

The Devil All the Time

Psikolojik gerilim türündeki The Devil All the Time, Donald Ray Pollock'un aynı adlı romanından uyarlandı ve 2020 yılında seyirciye sunuldu. Yapım, Amerika'nın 2. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı'ndan sonra yolsuzluk ve acımasızlığın kol gezdiği; dindar, şiddet yanlısı ve kötü bir topluluktan oluşan bir kasabada geçiyor.

Birbirinden farklı geçmişlere sahip birçok kişinin yaşadığı bu kasabada; savaş gazisi, rahip ve seri katil gibi her türden insan bulunur. The Devil All the Time filmi ise karmaşa içinde yaşayan bu toplumda, bir insanın tüm bunlara karşı çıkışını anlatıyor.

Don't Look Up

Yönetmenliğini Adam McKay'in üstlendiği Don't Look Up, Kate Dibiasky ve Dr. Randali Mindy adlı iki gökbilimcinin, Dünya'yı yok edebilecek bir kuyruklu yıldızı keşfetmelerinin ardından bu tehlikeyi herkese duyurmak için verdikleri çabayı anlatıyor.

Don't Look Up filmi; Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ve Mark Rylance gibi ünlü oyunculara ev sahipliği yapıyor. IMDb puanı 7.2/10 olan yapım, seyirciler ve eleştirmenlerden yüksek not aldı ve en iyi Netflix filmlerinden birisi.

