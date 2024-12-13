Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Gedik Radyo'nun konuğu oldu

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Gedik Üniversitesi'nin radyosu 'Gedik Radyo'nun konuğu oldu. 'Gastronomi Sohbetleri' isimli programa katılan Teymur, "Dijitalleşen Gastronomi" temalı bir sohbet gerçekleştirdi.

PEK ÇOK KONU TARTIŞILDI

Programda, gastronomi sektöründe dijitalleşmenin etkileri ele alındı. QR kod menülerinden online sipariş sistemlerine ve sosyal medyanın gücüne kadar pek çok konu tartışıldı. Ayrıca, restoranların dijital platformları kullanarak nasıl marka sadakati oluşturabileceği, yapay zekanın gastronomiye getirdiği yenilikler (menü optimizasyonu ve stok yönetimi) ve pandemi sonrası dijitalleşmenin sektöre katkıları da konuşulan başlıca konular arasında yer aldı.

Sümeyra Teymur, dijitalleşmenin gastronomi dünyasında yarattığı dönüşümü ve bu alandaki kişisel perspektifini dinleyicilerle paylaştı.