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Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Gedik Radyo'nun konuğu oldu

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Gedik Radyo'nun konuğu oldu
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Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Gedik Üniversitesi'nin radyosunda 'Dijitalleşen Gastronomi' temalı bir sohbet gerçekleştirdi. Programda, QR kod menülerinden online sipariş sistemlerine, sosyal medyanın gücüne kadar pek çok konu tartışıldı. Teymur, restoranların dijital platformları kullanarak nasıl marka sadakati oluşturabileceği, yapay zekanın gastronomiye getirdiği yenilikler ve pandemi sonrası dijitalleşmenin sektöre katkıları üzerine görüşlerini paylaştı.

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Gedik Üniversitesi'nin radyosu 'Gedik Radyo'nun konuğu oldu. 'Gastronomi Sohbetleri' isimli programa katılan Teymur, "Dijitalleşen Gastronomi" temalı bir sohbet gerçekleştirdi.

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Gedik Radyo'nun konuğu oldu

PEK ÇOK KONU TARTIŞILDI

Programda, gastronomi sektöründe dijitalleşmenin etkileri ele alındı. QR kod menülerinden online sipariş sistemlerine ve sosyal medyanın gücüne kadar pek çok konu tartışıldı. Ayrıca, restoranların dijital platformları kullanarak nasıl marka sadakati oluşturabileceği, yapay zekanın gastronomiye getirdiği yenilikler (menü optimizasyonu ve stok yönetimi) ve pandemi sonrası dijitalleşmenin sektöre katkıları da konuşulan başlıca konular arasında yer aldı.

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, Gedik Radyo'nun konuğu oldu

Sümeyra Teymur, dijitalleşmenin gastronomi dünyasında yarattığı dönüşümü ve bu alandaki kişisel perspektifini dinleyicilerle paylaştı.

Haberler.com / Umut Halavart - Teknoloji
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