Güneş Üzerinde Kara Delik Oluştu

Son zamanlarda Güneş'in ekvatorunun yakınında koronal delik olarak bilinen devasa, karanlık bir bölge ortaya çıktı. Kara delik, alışılmadık derecede hızlı güneş rüzgarının Dünya'ya doğru hızla ilerlemesine olanak tanıyor. Güneş üzerindeki koronal delik olarak bilinen dev karanlık bölge, 2 Aralık'ta güneşin ekvatorunun yakınında şekillendi ve 24 saat içinde yaklaşık 800 bin kilometre maksimum genişliğe ulaştı. Uzmanlar başlangıçta bu deliğin orta şiddette (G2) bir jeomanyetik fırtınayı tetikleyebileceğini, bunun da önümüzdeki birkaç gün boyunca radyo kesintilerini ve güçlü kutup ışıklarını tetikleyebileceğini öngördü.

Son zamanlarda Güneş'in ekvatorunun yakınında koronal delik olarak bilinen devasa, karanlık bir bölge ortaya çıktı. Kara delik, alışılmadık derecede hızlı güneş rüzgarının Dünya'ya doğru hızla ilerlemesine olanak tanıyor. Bir koronal delikteki manyetik alan, güneşin geri kalanından farklıdır. Bu manyetik alan çizgileri yüzeye geri dönmek yerine açıkta kalır ve uzaya doğru uzanır.

Güneş'te açılan kara delik nelere yol açabilir?

Güneşin yüzeyinde muazzam büyük bir kara delik açıldı ve güneş rüzgarı olarak bilinen alışılmadık derecede hızlı radyasyonun güçlü akışlarını doğrudan Dünya'ya yayıyor. Bilim insanları, 60 Dünya'dan daha geniş olan geçici boşluğun boyutunun ve yöneliminin, güneş döngüsünün bu aşamasında benzeri görülmemiş bir durum olduğunu söylüyor.

Güneş üzerindeki koronal delik olarak bilinen dev karanlık bölge, 2 Aralık'ta güneşin ekvatorunun yakınında şekillendi ve 24 saat içinde yaklaşık 800 bin kilometre maksimum genişliğe ulaştı. 4 Aralık'tan beri bu delik doğrudan Dünya'ya işaret ediyor.

Uzmanlar başlangıçta bu deliğin orta şiddette (G2) bir jeomanyetik fırtınayı tetikleyebileceğini, bunun da önümüzdeki birkaç gün boyunca radyo kesintilerini ve güçlü kutup ışıklarını tetikleyebileceğini öngördü. Ancak Spaceweather.com'a göre güneş rüzgarı beklenenden daha az yoğun olduğundan ortaya çıkan fırtına şu ana kadar zayıf (G1) oldu. Ancak yüksek enlemlerde auroralar hala mümkün.

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Deliğin güneşte ne kadar süre kalacağı belli değil, ancak NOAA'ya göre önceki koronal delikler geçmişte tek bir güneş dönüşünden (27 gün) daha uzun süre dayanmıştı. Sonuç olarak delik yakında Dünya'dan uzaklaşacak.

Koronal delikler Güneş döngüsünün herhangi bir noktasında meydana gelebilir, ancak aslında bunlar solar minimum sırasında daha yaygındır. Solar maksimum sırasında ortaya çıktıklarında, normalde ekvatora yakın değil, güneşin kutuplarına yakın konumda bulunurlar. Bu nedenle, Güneş maksimumuna bu kadar yakınken ekvatorun yakınında böylesine büyük bir deliğin nasıl açıldığı ise gizemini koruyor.

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