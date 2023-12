GTA 5 kaynak kodları sızdırıldı: GTA 6 ve birçok projenin verisi ortaya çıktı!

Rockstar Games'in son 1 yılda başına gelmeyen kalmadı. Geçtiğimiz sene GTA 6'nın Alpha versiyonundan pek çok görüntü sızdırılmıştı. Bu ay başında da GTA 6 fragmanı, resmen yayınlanmadan 1 gün önce sızdırıldı. Şirket, tekrar bir hack saldırısıyla karşı karşıya!

Gta 5 kaynak kodları sızdırıldı: GTA 6 ve Bully 2'ye dair bilgiler ortaya çıktı!

BREAKING: The full source code for GTA 5 has been publicly leaked, the source code was previously traded between individuals before now pic.twitter.com/oMTGW0su0N — GTA Focal (@GTAFocal) December 24, 2023

Haber, tanınmış bir YouTuber olan SKizzle'ın, sızdırılan kaynak kodunun aynı zamanda Bully 2 ve GTA serisinin şifreli olarak Project Americas olarak bilinen bir sonraki oyunu ile ilgili bilgiler içerdiğini açıklamasıyla ortaya çıktı. İddiayı doğrulamak için SKizzleAXE, sızdırılan GTA 5 kaynak kodunun bir ekran görüntüsünü bile paylaşarak haberin meşruiyetini teyit etti.

Ek bilgilere göre kaynak kodu, sızdırılan verilerin daha fazla yayılmasını önlemek için adı açıklanmayan bir Discord sunucusunda paylaşıldı. Özellikle, "Agent" olarak bilinen bir hayran da GTA 5 kaynak kodunun bazı bölümlerini ve Rockstar Games'in tescilli RAGE oyun motorunun görüntülerini paylaşarak sızıntıya katkıda bulundu. Ancak, Agent tarafından yapılan paylaşım kaldırıldı.

Kaynak kodunun bazı görüntülerle birlikte geçen yıl sızdırılmış olabileceği öne sürülse de, şimdiye kadar kamuoyuna açıklanmamıştı. Böyle düşünülmesinin sebebi de kaynak kodlarının oyunun 2022 yılındaki sürümüne ait olması. Geçtiğimiz yıl sızan GTA 6 oynanış görüntülerinin de bu sızıntıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Ayrıca Bully 2'e ait bilgilerin de kaynak kodunun derinliklerinde yer aldığı bildiriliyor. Bu olay Rockstar Games için önemli bir veri ihlaline işaret ediyor ve potansiyel sonuçları olacak.