Üye Girişi
Haberler

Google Play Store'a aynı anda indirme özelliği geliyor!

Güncelleme:

Google, Play Store için aynı anda birden fazla uygulama indirme özelliğini test ediyor. Şu anda en fazla iki uygulama aynı anda indirilebiliyor.

Google, son dönemlerde Android işletim sistemine odaklanmış durumda. Geçtiğimiz ay Android 15 için ilk geliştirici ön izleme güncellemesini yayınlayan şirket, bu ay ikinci sürümü sunacak. Tabii şirket, mobil uygulamalarını da unutmuyor.

Google, bir yandan mobil uygulamalarını da geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak şirket, Play Store için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Buna göre aynı anda birden fazla uygulama indirilebilecek. İşte ayrıntılar…

Google Play Store için aynı anda indirme özelliği test ediliyor!

Android kullanıcılarının bildiği üzere Google Play Store üzerinden aynı anda birden fazla uygulama indirmeye çalışıldığında hepsi bir arada değil, tek tek indiriliyor. Yani tümü aynı anda indirilmiyor. Ancak bu özellik iPhone'ların uygulama mağazası App Store'da var. Aktarılan bilgilere göre Play Store da aynı özelliğe kavuşacak.

Kısa süre önce ortaya çıkarılan bilgilere göre Google, Play Store'da birden fazla uygulama indirme özelliğini test ediyor. Uygulama mağazasının 40.0.13 sürümünde fark edilen bu yeniliğe göre en fazla iki uygulama aynı anda indirilebilecek. Ancak bu sayıyı beşe çıkarmanın bir yolu olduğu olduğu bildiriliyor.

Google Gemini, yeni güncelleme ile ChatGPT'yi üzebilir!

Kaynağa göre güncellemeler de tıpkı uygulamalar gibi aynı anda indirilemeyecek. Yani arka arkaya başlatılan güncellemeler tek tek, sırayla indirilecek.

Şu anda test aşamasında olan bu yeniliğin herkese ne zaman sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki ayları gösteriyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir habere göre ise Google Play Store, uzaktan uygulama kaldırma özelliğine kavuşacak. Şu anda aynı Google hesabı açılmış bir cihazdan uygulama indirme imkanı olduğunu belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Google Play Store Google Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 9 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir? Eyyüp Çiçek kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Eyyüp Çiçek kimdir? Mehmet Ali Öztürk kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Tire Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Öztürk kimdir? Uğur Fırat Kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Uğur Fırat kimdir? Dilber Sevay kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Dilber Sevay kimdir? Firdevs Mursallı kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Firdevs Mursallı kimdir? Zeki Günaydın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Zeki Günaydın kimdir? Sefa Köken kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Sefa Köken kimdir? Süleyman Şencan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Süleyman Şencan kimdir? Mustafa Tosunlar kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Mustafa Tosunlar kimdir? Oylun Ercan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Foça Belediye Başkan adayı Oylun Ercan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title