Google Play Store'a aynı anda indirme özelliği geliyor!

Google, son dönemlerde Android işletim sistemine odaklanmış durumda. Geçtiğimiz ay Android 15 için ilk geliştirici ön izleme güncellemesini yayınlayan şirket, bu ay ikinci sürümü sunacak. Tabii şirket, mobil uygulamalarını da unutmuyor.

Google, bir yandan mobil uygulamalarını da geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak şirket, Play Store için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Buna göre aynı anda birden fazla uygulama indirilebilecek. İşte ayrıntılar…

Google Play Store için aynı anda indirme özelliği test ediliyor!

Android kullanıcılarının bildiği üzere Google Play Store üzerinden aynı anda birden fazla uygulama indirmeye çalışıldığında hepsi bir arada değil, tek tek indiriliyor. Yani tümü aynı anda indirilmiyor. Ancak bu özellik iPhone'ların uygulama mağazası App Store'da var. Aktarılan bilgilere göre Play Store da aynı özelliğe kavuşacak.

Kısa süre önce ortaya çıkarılan bilgilere göre Google, Play Store'da birden fazla uygulama indirme özelliğini test ediyor. Uygulama mağazasının 40.0.13 sürümünde fark edilen bu yeniliğe göre en fazla iki uygulama aynı anda indirilebilecek. Ancak bu sayıyı beşe çıkarmanın bir yolu olduğu olduğu bildiriliyor.

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Kaynağa göre güncellemeler de tıpkı uygulamalar gibi aynı anda indirilemeyecek. Yani arka arkaya başlatılan güncellemeler tek tek, sırayla indirilecek.

Şu anda test aşamasında olan bu yeniliğin herkese ne zaman sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki ayları gösteriyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir habere göre ise Google Play Store, uzaktan uygulama kaldırma özelliğine kavuşacak. Şu anda aynı Google hesabı açılmış bir cihazdan uygulama indirme imkanı olduğunu belirtelim.

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