Android dünyasının eSIM teknolojisine mesafeli duran Google, Pixel serisine bu özelliği getirmek için çalışmalara başladı. Yeni telefonlar, fiziksel SIM kart yerine eSIM ile kullanıcılara sunulacak.

Israrla eSIM teknolojisine karşı mesafesini koruyan Android dünyası için beklenen adım Google'dan geldi. Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren şirket, 2018'den bu yana iPhone modellerinde kullanılan popüler özelliği Google Pixel serisine getirmek için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar.

Google Pixel serisine eSIM teknolojisi geliyor

Google'ın Pixel 8/8 Pro'nun bu sonbaharda piyasaya sürülecek serinin özellikleri yavaş yavaş netleşiyor. Yılın sonlarına doğru kullanıcılarıyla buluşacak telefonların son sızdırılan render görsellerinde tıpkı yeni iPhone'lardaki SIM yuvasının olmaması (ABD'deki gibi) dikkatlerden kaçmadı. iPhone ailesinin ardından Google Pixel serisi eSIM özelliğiyle Android dünyasında yeni çağ başlatacak.

Peki nedir bu eSIM? eSIM, isminden de anlaşılacağı gibi fiziksel bir SIM gerektirmiyor. Operatörünüzün sağladığı hücresel veri planını etkinleştirmenize olanak tanıyan, dijital bir SIM konumunda. Aynı anda 2 telefon numarası kullanmanıza da imkan sağlıyor.

Google Pixel 8 fotoğrafı ortaya çıktı

Google bu konuda kesin bir açıklama yapmadı. Ancak Google Play Hizmetleri içinde ortaya çıkan son veriler ve sızdırılan render görüntüleri üreticinin bu teknoloji üzerinde çalışmalarını sürdürdüğüne işaret ediyor.

eSIM teknolojisi 2016'dan itibaren kullanılabilir durumda. Bu alana adım atan ilk firmalardan Apple, 2018 yılında vitrine çıkardığı iPhone Xs ile bu özelliği resmen kullanıma sundu. Şirketin telefonları an itibariyle ABD gibi ülkeler dışında hem fiziksel hem de eSIM'i aynı anda destekliyor. Söylentilerin doğru olması halinde Google Pixel 8 serisi SIM yuvası olmadan sadece eSIM desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

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