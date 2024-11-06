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Google, Oy Verme Aramalarında Yaşanan Sorunu Giderdi

Google, Oy Verme Aramalarında Yaşanan Sorunu Giderdi
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Google, ABD seçimleri sırasında Demokrat Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump için oy verilebilecek yerlerde farklı sonuçlar çıkmasına neden olan sorunu düzelttiğini açıkladı. Sorunun, Harris ve Vance isimlerinin bölge adı olması nedeniyle yaşandığı belirtildi.

GOOGLE, ABD seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump için oy verilebilecek yerler aratıldığında arama motorunda farklı sonuçlar çıkmasına neden olan sorunu düzelttiklerini açıkladı

Google'dan arama motorunun verdiği farklı sonuçlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, oy verme merkezlerinin konumuna ilişkin arama yapıldığında Harris için farklı sonuçlar çıkmasının sebebinin, Texas eyaletinin Harris adında bir bölgesi olmasından kaynaklandığı belirtildi. Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance'in soyadının da bir bölgenin ismi olması nedeniyle aynı sorunun 'Vance' için aratıldığında da yaşandığı ifade edilen açıklamada, sorunun giderildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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