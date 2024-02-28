Google Mesajlar, Gemini ile sohbet etmenize olanak tanıyacak. Bu yeni özellik sayesinde mesajları taslak olarak hazırlayabilecek, fikirler üretebilecek, etkinlikleri planlayabilecek veya sadece eğlenceli bir sohbet edebileceksiniz.

Google Mesajlar Gemini entegrasyonu nasıl olacak?

Gemini, Google Mesajlarda yeni bir konuşma olarak görünecek. Google Mesajlar Gemini, daha önce farklı cihazlarda kullanılan Gemini 1.0 Pro tarafından destekleniyor ve telefonlar için daha az robotumsu yanıtlar sunacak şekilde adapte edildi.

Gemini, metin oluşturmanın yanı sıra, belirli bir istek verildiğinde resimler de oluşturabilecek. Google Workspace (Gmail, Drive ve Docs), Haritalar, Uçuşlar, Oteller ve YouTube'a erişim sağlayan Gemini Uzantılarını da destekleyecek. Ayrıca Google Mesajlar Gemini ile resim yükleyebilecek ve sorgulayabileceksiniz, ancak bu sohbetlerde sesli notlar devre dışı bırakılıyor.

Örnek istekler arasında şunlar yer alıyor:

•Arkadaşımla uzun süredir iletişim kurmadım. Tekrar bağlantı kurmak ve kontrol etmek için kısa bir mesaj tasarlamama yardımcı ol.

•Yemek pişiren biri için etkileyici ancak basit bir 3 öğün akşam yemeği menüsü öner. Vejetaryen olsun.

•Hemen hemen kimseyi tanımadığım bir sosyal etkinliğe gidiyorum. Birkaç ilginç konuşma başlatıcısı öner.

Gemini yanıtlarına değerlendirme yapmak için bir yanıta uzun süre basmanız yeterli olacak. Gemini ile olan sohbet RCS üzerinden gerçekleşiyor, ancak uçtan uca şifreleme yok. Yani, sadece Google ile etkileşim halinde oluyorsunuz.

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Gemini Uygulama Etkinliğini kapattığınız durumda sohbetler yalnızca 72 saat boyunca saklanıyor. Özellik bu hafta küçük bir kullanıcı yüzdesi için açık beta olarak başlayacak. Kullanmak için Google Mesajlar beta sürümüne kaydolmanız ve 18 yaşın üzerinde olmanız gerekiyor.

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