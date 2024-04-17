Google, Haritalar uygulamasında sürücülerin 3D binalar kullanımı için önemli bir güncelleme yaptı. Ocak ayından itibaren kademeli olarak tanıtılan 3D binalar özelliği, şimdi Android'de tam anlamıyla kullanılabilir hale geldi ve Android Auto ile bütünleşik bir şekilde çalışacak şekilde entegre edildi.

Google Haritalar, sürücüler için 3D binalar özelliğini genişletiyor

Bu özellik, Google Haritalar'ın navigasyon modunda aktifken, yani iki nokta arasında seyahat ederken devreye giriyor. Özellikle bilinmeyen bir şehirde araç kullanırken, daha gerçekçi binaların eklenmesi, sürücülere konumlarını daha iyi anlama ve oryantasyon sağlama konusunda yardımcı oluyor.

Ancak, bu özellik varsayılan olarak her zaman açık değil, bu nedenle düzenli olarak Google Haritalar uygulamasını kullanıyorsanız, bu özelliği etkinleştirmeniz gerekebilir. İşte 3D binaların etkinleştirilmesi ve kullanımı:

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Profil ayarlarına erişim: Google Haritalar uygulamasını açın ve profilinize tıklayın. Burası, genellikle sağ üst köşede yer alır ve giriş yapmışsanız profil fotoğrafınız görünür.

Ayarlar menüsüne gidin: Ayarlar menüsünü açın ve 'Navigasyon' seçeneğine gidin.

3D binalar özelliğini aktifleştirin: Navigasyon ayarları içinde, '3D Binaları Göster' seçeneğini bulun ve bu özelliği etkinleştirin. Bu özellik, haritada yeterince yakınlaştığınızda 3D binaların görünmesini sağlar.

Bu özellik, Android Auto ve CarPlay için de genişletildi. Artık bu sistemleri kullanan sürücüler, araç içi ekranlarında 3D binaları görebilir. Bu, sürücülerin araç içi sistemlerinde herhangi bir ek ayar yapmalarına gerek kalmadan, telefonlarında yaptıkları ayarların otomatik olarak senkronize olması anlamına geliyor.

Google Haritalar'ın 3D binalar özelliği, şehirlerdeki karmaşık kavşaklarda veya belirsiz güzergahlarda sürüş yaparken özellikle yararlı oluyor. Bu özellik, binaların daha detaylı ve üç boyutlu görünmesini sağlayarak, sürücülerin fiziksel dünyayla dijital haritalar arasındaki bağlantıyı daha iyi kurmalarına olanak tanıyor.

Google, bu yeniliğiyle kullanıcıların navigasyon deneyimlerini daha da iyileştirmeyi ve Google Haritalar'ı modern navigasyon ihtiyaçlarına daha uygun hale getirmeyi amaçlıyor. Siz, Google Haritalar'ın sürücülere sağladığı bu yeni özelliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik kullanıcı beklentilerini karşılayacak mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.