Google Haritalar'da şaşırtan detay! 'Yardım' yazıları büyük ses getirdi

Geçtiğimiz günlerde Google Earth kullanıcılarının Kaliforniya'da Union Pacific Demiryolu yakınında fark ettiği detaylar sosyal medyada gündem oldu. Bir nakliye sahasının yanında yer alan depo ya da atık tesisi arsası olduğu tahmin edilen yerin üzerine çeşitli malzemeler kullanılarak 'HELP' kelimesinin yazıldığı tespit edildi.

"UMARIM YETKİLİLER FARK ETMİŞTİR"

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum üzerine birilerinin halkı ya da kolluk kuvvetlerini bölgedeki insan kaçakçılığı operasyonuna karşı uyarmaya çalışıyor olabileceği ortaya atıldı.

"Bu, birisinin ya da bir grubun insan ticareti yaptığı ve SOS vermek için ellerindeki malzemeleri kullandıkları izlenimini veriyor. Umarım rastgele bir kişi fark ettiyse, yetkililer de fark etmiştir."

Google Haritalar görüntüleri

KOORDİNATLARA HERKES ERİŞEBİLİYOR!

Sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından koordinat bilgileri verilen bölge Los Angeles Belediye Binası'nın yaklaşık bir mil doğusunda bulunan arsa aynı zamanda Los Angeles Nehri, North Mission Road ve E Cesar E Chavez Avenue arasında bulunuyor. 34°03'18'N 118°13'30'W. koordinatlarına sahip bölgede İspanyolca 'TRAFFICO' (trafik) ve 'TERRORISMO' (terörizm) kelimelerinin yanı sıra 'LAPD', 'FEDERAL' ve 'FBI' kelimeleri de yer alıyor.

Üç hafta boyunca bölgeyi kasıp kavuran ve tahmini 250 milyar dolarlık zarara yol açan yangınların ardından kısa süre içerisinde hızla yayılan görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

Google Haritalar görüntüleri