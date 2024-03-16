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Google, Cihazımı Bul'u genişletmeyi planlıyor

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Google, Cihazımı Bul isimli konum takibi hizmetini genişletmeyi planlıyor. Kayıp Android akıllı telefon ve tabletleri bulmak kolaylaşacak. Artık kapalı olduklarında veya mobil veri/WiFi'a bağlı olmadığında bile bulunabilecek.

Google, Cihazımı Bul isimli konum takibi hizmetini genişletmeyi planlıyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, kayıp Android akıllı telefon ve tabletleri bulmak kolaylaşacak. Artık kapalı olduklarında veya mobil veri/WiFi'a bağlı olmadığında bile bulunabilecek.

Android 15, Cihazımı Bul için çevrim dışı destek ekliyor

Google, 14 Mayıs'ta Google I/O 2024 geliştirici konferansını düzenleyecek. Genişletilmiş çevrim dışı cihaz takibi özelliğinin ise Android 15 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Android Açık Kaynak Projesi'nde bulunan kod parçaları, Google'ın bu özelliği test ettiğini gösterdi.

Cihazımı Bul genişlemesinin nasıl çalışacağı belirsiz. Ancak Google'ın, telefon kapatıldığında bile yayınlanan düşük güçlü Bluetooth sinyalleri kullanacağı düşünülüyor. Cihazımı Bul ağındaki diğer cihazlar bu sinyalleri algılayacak ve telefonun son konumu sahibine bildirecek.

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Ancak Android 15 alan tüm modellerin çevrim dışı takip özelliğini desteklemeyeceği bildirildi. Sürekli Bluetooth taramasını etkinleştirmek için bazı donanım değişiklikleri gerekiyor. Bu da ilk aşamada yalnızca Pixel 9 ve Pixel 8 serisiyle kullanılabileceği anlamına geliyor.

Geçen yıl duyurulmasına rağmen Google, Cihazımı Bul özelliğinin çevrim dışı takibi kapsayacak şekilde genişletilmesini uygulamaya koymadı. Bunun nedeni ise Apple'a dayanıyor. Şirket, Bluetooth sinyallerini kullanarak platformlar arası eşya takibi standardı üzerinde çalışıyor. Google'ın bu teknolojiyi doğrudan Android'e entegre edeceği biliniyor.

Zaman çizelgesinin tutması halinde Android 15 ile bu özellik devreye alınacak. Bu da Ekim ayında çıkış yapacak Pixel 9 serisiyle birlikte hayatımıza gireceğini gösteriyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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