Sizce Google Chrome, tehlikeli web sitelerini nasıl tespit ediyor ve engelliyor? Bunun için Google'ın internette tarama yaptığı doğru ama gerçek zamanlı bir taramadan bahsetmiyoruz. Chrome bu anlamda Google'ın yaptığı tarama ile elde ettiği potansiyel tehlikeli web siteleri listesiyle engelleme yapıyor. Ancak Chrome bu listeyi her 30 ila 60 dakikada bir güncelliyor. Peki ya tehlikeli web siteleri bu süre içinde sisteme sızarsa? Chrome yeni özelliği ile bunun da önüne geçecek.

Google Chrome, tehlikeli web siteleri engelleme için yeni bir önlem aldı

Google'ın sunucu tarafında anlık olarak potansiyel tehlikeli siteleri tarama işlemi gerçekleştiriyor. Burada oluşturulan liste ise her 30 ila 60 dakikada bir Chrome tehlikeli web siteleri listesine ekleniyor. Ancak Google, bugün blog yazısında çoğu tehlikeli sitenin yalnızca 10 dakika açık kaldığını açıkladı. Bu anlamda Google Chrome için getirilen bu tarama yöntemi, kullanıcıyı açıkta bırakan bir boşluk yaratıyor.

Bu tehlikeli siteler, 30 ila 60 dakikada bir liste yenilendiği için Chrome daha fark etmeden virüsler sisteminize sızabilir. Bu tür sitelere giriş yaptığınız zaman bildiğiniz gibi Chrome, sitenin güvenli olmadığı uyarısını veriyor ve web sitesini engelliyor. Eğer site kısa sürede devreye girmiş ve listeye eklenmeden yakalandıysanız bu korumadan mahrum kalıyorsunuz.

Google, bu yüzden Chrome için tehlikeli web siteleri tarama yöntemini değiştirdi. Buna göre Google, sunucu tarafında anlık oluşan tehlikeli web sitesi listesini Chrome'a anında ekleyecek. Böylece Chrome, tehlike yaratan ve kısa süreli ortaya çıkan web sitelerinin de engelleme ile tehlike yaratmasını engelliyor.

Google, Chrome Güvenli Tarama Standart Koruma Modu için sunduğu bu yeni özellik sayesinde kimlik avı girişimlerini yüzde 25 seviyesinde azaltmayı planlıyor. Şirket ayrıca yaptığı açıklamada sunucu tarafında yapılan bu müdahale ile internet gizliliğinizin ihlal edilmeyeceğine garanti veriyor. Buna göre Google, gizliliği artıran şifreleme teknikleri kullandığı açıklamasını da bloguna ekledi.

Google Chrome, Güvenli Tarama Standart Koruma Modu bu özelliğe masaüstü ve iOS tarafında ulaştı. Android Chrome kullanıcıları ise bu yeni koruma özelliği için bu ayın sonuna kadar beklemek zorunda. Chrome'un tehlikeli siteleri engelleme için açıkladığı yeni özelliği sizce işe yarar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.