Google Chrome Gizli Sekme Skandalı Davasında Yeni Gelişme

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan Google Chrome gizli sekme modu skandalıyla ilgili açılan davada Yargıç Yvonne Gonzalez-Rogers, Google'ın özet karar talebini reddetti. Davacılar, Chrome gizli modunda gezinirken verilerin kaydedildiğini ve izlendiğini iddia ediyor. Google ise bu iddiaları reddediyor.

Geçtiğimiz yıllarda ortaya Google Chrome çıkan gizli sekme modu skandalı nedeniyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıç Yvonne Gonzalez-Rogers, Google Chrome yazılımında milyonlarca kişinin gizliliğini yasa dışı bir şekilde ihlal ettiğini iddia eden kullanıcılar tarafından açılan bir davada Google'ın özet karar talebini reddetti.

Google, Chrome gizli sekme skandalı nedeniyle dava edildi

Google'a dava açan kişiler, şirketin Chrome web tarayıcısında gizli mod kullandıkları halde verilerin kaydedildiğini ve Google tarafından izlendiğini ididia ediyor. Yargıç Gonzalez-Rogers, "Google'ın kullanıcıların özel olarak gezinirken verilerini toplamayacağına dair uygulanabilir bir söz oluşturup oluşturmadığı konusunda bir sorun tespit ettik." ifadelerine yer verdi.

Karara yanıt olarak Google sözcüsü José Castañeda, şu açıklamayı yaptı:

"Bu iddialara şiddetle karşı çıkıyoruz ve kendimizi onlara karşı şiddetle savunacağız. Chrome'daki gizli mod, etkinliğiniz tarayıcınıza veya cihazınıza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunar. Her yeni gizli sekme açtığınızda açıkça belirttiğimiz gibi, web siteleri oturumunuz sırasında göz atma etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir.

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Google'ın yargıcın bahsettiği iddialarına aykırı olan bir başka konu da, davacıların Google'ın "kullanıcıların normal ve özel tarama verilerini aynı günlüklerde sakladığına; kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar göndermek için bu karışık günlükleri kullanır; ve toplanan bireysel veri noktaları kendi başlarına anonim olsalar bile, toplandıklarında Google bunları 'başarı olasılığı yüksek olan bir kullanıcıyı benzersiz bir şekilde tanımlamak' için kullanabilir."

Davacılar, 2020 yılında yaptıkları başvuruda 5 milyar dolar tazminat talep etti. Google'ın itirazını reddeden yargıç, "Davacılar, tarama verileri için bir pazar olduğunu kanıtladı. Google, iddia edilen verileri gizlice toplayarak davacıların bu pazara girmesini engelledi." dedi.

Google'ın devam etmekte olan kullanıcıların özel göz atma verilerini toplamasını ele almak için ihtiyati tedbir gerekli olduğu belirtiliyor. Şirketin davacılarla uzlaşma yoluna gideceği tahmin ediliyor.