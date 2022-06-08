Göbeklitepe'de metaverse ve yapay zeka etkinliği gerçekleştirildi - Haberler

Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'de yapay zeka ve metaverse etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yapay Zeka Politikaları Derneği işbirliğiyle Göbeklitepe Anfi'de gerçekleştirilen "Tarihin Sıfır Noktasından, Tarihin Dönüm Noktasına" etkinliğinde yaptığı konuşmada, başta kamu olmak üzere tüm sektörlere dijital dönüşümde öncülük etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yapay zekanın öneminin her geçen gün daha da arttığını ifade eden Koç, milli teknoloji hamlesine uygun plan ve projeleri ciddi bir kararlılık ile uyguladıklarını dile getirdi.

Tarımda yapay zekanın kullanımına özen gösterdiklerini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Yapay zeka uygulamalarının tarımın geleceğinde büyük öneme sahip olacağını biliyoruz. Sulamadan ilaçlamaya, gübrelemeden hasada kadar birçok alanda yapay zeka kullanılacak. Tohumdan başlayıp soframıza gelene kadar her gıda, yapay zekayla izlenebilecek kontrol edilip analiz edilebilecek. Bu analizler sonucunda da doğal olarak tarımdaki verimliliğin artırılması hedefleniyor. Yapay zeka ile ayrılmaz bir bütün olan metaverse de herkesin özellikle de gençlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Metaverse şu anda hayal ettiğimiz kadar ileri bir noktaya henüz gelmedi, çok kısa sürede gelişme kat edecektir."

Yapay zeka tarımda etkisini gösteriyor

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da metaverse konusunda düzenledikleri etkinliklerle toplumun konu hakkında bilgi birikiminin artırılmasına katkı sunduklarını dile getirdi.

Dernek olarak üniversitelerle işbirliği yapmaya başladıklarını belirten Küçükşabanoğlu, yapay zeka ve metaverse konularında büyük çaplı araştırmalar yaparak sonuçlarını toplumla paylaştıklarını ifade etti.

Metaverse kavramının öneminin hızla anlaşılmaya başladığını vurgulayan Küçükşabanoğlu, "Çok önemli bir nokta olan Göbeklitepe'de çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Yapay zeka ve tarım, toplumda ve işletmelerde yapay zeka algısı ve metaverse konuşuyoruz. Yapay zeka her alanda olduğu gibi tarımda da etkisini göstermeye başladı. Yeşil büyüme kapsamında tarımda kimyasal kullanımını azaltıcı ilaçlama ve günümüzde bitki hastalıkları çözümünde yapay zeka kullanımı mevcut. Yapay zeka destekli verimlilik tahmini uygulamaları artmaya başladı. Otonom traktörle ilgili pazar gün geçtikçe büyüyor. Bu gelişmelerin daha fazlası metaverse de de oluyor. Tüm önemli markalar metaversede mağaza açmaya başladı." diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise kentin anlamlı bir organizasyona önemli bir mekanda ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teknoloji ve yapay zeka anlamında büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını aktaran Ayhan, tarım sektöründe kent olarak teknoloji takibini daha iyi yapmak için çeşitli tedbirler aldıklarını belirtti.

Vali Ayhan, açılış konuşmalarının ardından organizasyona katkılarından dolayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'a, Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu'na ve diğer panelistlere Göbeklitepe maketi hediye etti.

Etkinlik kapsamında alanında uzman konuşmacılar ise "Yapay Zeka ve Tarım 5.0", "Toplumda ve İşletmelerde Yapay Zeka Algısı" ve "Yeni Dünyaya Yolculuk: Metaverse" panelleri ile de katılımcılara detaylı bilgi verdi.