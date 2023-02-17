General Motors'tan ekran kirlenme sorununu bitirecek teknoloji!

General Motors, kendi kendini temizleyebilen ekran teknolojisi için patent aldıklarını açıkladı. İşte detaylar...

Otomobillerde kullanılan dokunmatik ekranlar, hem sağlık hem de görüntü açısından sürücüleri rahatsız edecek derecede kirleniyor. Bu konuda çalışma yürüttüklerini duyuran General Motors, kendi kendini temizleyebilen ekran teknolojisi için patent aldıklarını açıkladı.

General Motors, kendi kendini temizleyebilen ekran üretecek

Şirket, dokunmatik ekranlarda meydana gelen parmak izi sorununun geliştirdikleri teknoloji sayesinde tamamen ortadan kaldıracağını belirtti. Dört farklı pikselden oluşan teknolojinin kullanıcıların göz sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı açıklandı.

Ekranda yer alan piksellerde bazı temel değişiklikler yapılarak geliştirilen teknolojide gözle görülemeyen ultraviyole pikseli bulunuyor. Geliştirilen fotokatalitik sistem, standart RGB matrislerinde yer alan kırmızı, yeşil ve mavi LED ile uyumlu şekilde çalışıyor.

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Geliştirilen teknolojide, ekran yüzeyinde metal oksit bazlı fotokatalizör bulunuyor. Analistler, bu teknolojinin kendi kendini temizleyen güneş panellerinden ilham alınarak geliştirildiğini tahmin ediyor. Kendi kendini temizleyebilen güneş panellerinde şeffaf titanyum dioksit katmanı kullanıldığını belirtmekte fayda var.

Fotokatalizörler, UV ışığa maruz kaldığında hidrofobikten süper hidrofiliğe geçerek havadaki nemi çekiyor. Yüzeyde ince su tabakası oluşturan teknoloji, zararlı organizmaları öldürmek için oksitlendiriliyor. Fotokatalizörler sayesinde parmaklarımızdan bulaşan yağ kalıntıları da temizlenebiliyor.

Geliştirilen teknolojinin dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarlarda ve benzerlerinde arabalardan daha uygulanabileceği belirtildi. Dizüstü bilgisayar üreticilerinin de benzer bir teknolojiyle kullanıcıların karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

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