Gemlik Kampüsü'ndeki Togg üretim bantlarını gezdik!

Togg Gemlik Kampüsünde, akıllı cihaz olarak adlandırılan elektrikli otomobil Togg'un üretim bantlarını gezdik. Yerli otomobil Togg nasıl üretiliyor?

Togg üretim bantlarını gezdik!

2019 yılından günümüze 1.5 milyar Euro yatırım yapılan Togg, araç satışa çıkana kadar bu yatırım miktarı 1.8 milyar Euro'ya çıkacak. Bu yatırımla beraber yılda 100 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşılacak. 2030 yılında hedef ise 3.5 milyar Euro'yu bulan yatırımla beraber yıllık üretim adedini 175 bin seviyesine çıkarmak.

Gemlik Kampüsü'nde 600'den fazla operatör ve mühendis çalışıyor. Togg'un an itibariyle toplam çalışanı ise 1400. Şu an test üretimi aşamasında olan tesiste, testler için 165 araç üretildi. Avrupa'daki regülasyonlara uygun tüm testlere girecek olan Togg'un bu testlere girmesi için bu 165 araç üretildi.

Saatte 20 araç üretebilecek kapasitede olan tesiste üretim robotik olarak gerçekleştiriliyor. İnsan eli genellikle kontrol ve test aşamalarında devreye giriyor.

Bir Togg C – SUV'un tüm astar ve iç dış boya işlemleri 8 saat sürüyor. Boya işlemleri tamamen robotik bir şekilde gerçekleştiriliyor ve çevreye de zararlı bileşen dağılımını engelliyor. Havaya karışan boyalar, kireçtaşı ile beraber su kullanılmadan doğaya zarar vermesi engelleniyor. Aracın konsolu da robotik şekilde monte ediliyor. 3 dakikada trim 1 hattı tamamlanıyor ve aracın içi oluşturuluyor.

Togg'un bataryasına 8 yıl garanti verilecek. 8 yıllık garanti sürecinin ardından 2. ömür uygulaması ve ardından da bataryalara geri dönüşüm süreci uygulanacak. Hızlı şarj konusunda da Shell ile iş birliğine giden Togg, Trugo ile beraber 81 ilde toplamda 600'den fazla lokasyonda 1000 adet hızlı şarj ünitesi yerleştirmeyi hedefliyor.

Üretim hattı gezimizin ardından Mehmet Gürcan Karakaş ile beraber basın mensupları olarak gerçekleştirdiğimiz soru cevap kısmında Togg ile ilgili merak edilen diğer detayları da öğrendik.

Togg'da kullanılan işlemci Qualcomm'un Snapdragon 8155P işlemcisi. 8 çekirdekli yapıda olan bu işlemci, Qualcomm'un otomobiller için geliştirdiği bir platform. 3 tane 4K 60 Hz ekranı destekleyebilecek güce sahip olan bu işlemcinin grafik birimi ise Adreno 640.

Togg'un yazılımı da açık kaynak kodlu Android Automotive üzerine özelleştirilmiş arabirimle beraber geliyor. Samsung'un Android telefonlarında kendine ait One UI arayüzü kullanması gibi, biz de Togg'da açık kaynaklı sistem üzerine kendi arabirimimizi ve yazılımlarımızı geliştirip, entegre ediyoruz.

19 Şirket ile beraber çalışmalara başlayan Togg, içinde yer alan bu işlem gücüyle beraber bir akıllı cihaz olarak lanse ediliyor. Yakıt alırken uçuş mili kazanabileceğiz. ya da yolda giderken araç içerisinden alışveriş yapabilir, randevular alabileceğiz. Togg, dünyada ilk kara aracı ile statü mili kazandıracak otomobil olacak. Şirket Fintek üzerinde ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor.

Peki Togg'u almak isteyenler nasıl ve ne zaman alabilecekler?

2023 Şubat ayı itibariyle Togg'un fiyatı açıklanacak. C – SUV segmentindeki rakipleriyle rekabet edebilecek bir fiyatla piyasada olacak. Fiyatını hala bekliyoruz.

2023 Şubat ayı ile beraber ön siparişler başlayacak ve 2023 yılı boyunca bu siparişler teslim edilecek. Togg'u bildiğimiz standart otomobiller gibi bayilerden almayacağız. 2023 yılında 12 noktada, 2025 yılında ise 35'ten fazla noktada deneyim merkezi olacak.

Deneyim merkezi, dijital deneyim ve satış sonrası deneyim alanları olmak üzere Togg'un pek çok farklı müşteriyle buluşma noktaları olacak.

Togg Sedan: 2025 yılının ilk yarısında Togg C Sedan satışa sunulması bekleniyor.

Togg C-X Coupe: 2026 yılında Togg C-XCoupe modelinin satışa sunulması bekleniyor. Ardından B SUV ve C MPV modeller gelecek.