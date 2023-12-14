Geminid Meteor Yağmuru Dünya Genelinde İzlenebilecek

Geminid meteor yağmuru, dünyanın dört bir yanından izlenebilecek. Meteorları görebilmek için ışık kirliliğinin ve bulutun olmaması önemli. Geminid, her yıl olan meteor yağmurları arasında en iyisi olarak biliniyor. Meteor yağmuruna sebep olan şeyin asteroit olduğu belirtiliyor. Meteorları izlemek için özel bir ekipman gerekmiyor, çıplak gözle görülebilecek. Meteor yağmuru bu akşam TSİ 22.30'da en iyi şekilde izlenebilecek.

Gökyüzünde rengarenk izler bırakmasıyla ünlü Geminid meteor yağmuru, bu gece dünyanın dört bir yanından izlenebilecek.

Meteor yağmuru önümüzdeki günlerde de devam edecek ancak en fazla kayan yıldız bu akşam görülecek.

Meteorları görebilmek için ışık kirliliğinin ve bulutun olmaması çok önemli.

NASA’ya göre Geminid, her yıl olan meteor yağmurları arasında “en iyisi".

Meteor yağmuruna ne sebep oluyor?

Dünya, kuyruklu yıldızlardan veya asteroitlerden kalan tozların arasından geçtiğinde meteorları görüyoruz. Bu kalıntılar, Dünya’nın atmosferine çarptığında yanıyor ve muhteşem ışık çizgileri yaratıyor.

Geminid meteorları, 3200 Phaethon olarak bilinen kayalık bir asteroitin geride bıraktığı kalıntılardan oluşuyor.

Uzay bilimci Dr. Maggie Aderin-Pocock, “Kayan yıldızların aslında yıldızlarla pek alakası yok. Sadece yanan küçük kalıntılar” diyor.

Dr. Aderin-Pocock, meteor yağmuruna sebep olan şeyin kuyruklu yıldız değil astroid olduğunu belirtiyor:

“Gözalıcı olmasının sebebi bu, çünkü astroidler kayalık, kuyruklu yıldızlar ise buzlu. Barındırdıkları farklı elementler nedeniyle bazıları yanarken renkli olacak”.

Greenwich Gözlemevi beyaz, sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renkler görülebileceğini söyledi. Bunlara çoğunlukla meteordaki sodyum ve kalsiyum izleri sebep oluyor.

Geminid ismini, meteorların içinden çıkıyor gibi göründüğü Gemini (İkizler) takımyıldızından alıyor.

Warwick Üniversitesin’de astronomi ve astrofizik üzerine çalışan Dr. Minjae Kim, “Bu meteor yağmuru, gökyüzünde aynı bölgeden düşüyor gibi görünen çok sayıda kayan yıldızın olduğu güzel bir gökyüzü olayı” diyor.

Nasıl izleyebilirsiniz?

Dr. Aderin-Pocock, meteorları izlemek için yalnızca gökyüzüne bakmanın yeterli olduğunu söylüyor:

“Özel olarak İkizler takımyıldızına bakmanız gerekmiyor ama oraya bakarsanız daha çok görebilirsiniz. Orion’u bulursanız, biraz soluna bakın, İkizler’i göreceksiniz. Kayan yıldızlar orada ortaya çıkacak.”

Meteor yağmurunu izlemek için özel bir ekipman gerekmiyor, çıplak gözle görülebilecek.

Olabildiğince karanlık ve açık bir alana gitmek, şehirlerdeki ışık kirliliğinden uzaklaşmak iyi bir fikir olacaktır.

Meteor yağmuru birkaç gündür görülebiliyor ancak en iyi görüleceği zaman bu akşam TSİ 22.30.

Dr. Kim bir yıldız izleme uygulaması kullanmanının, gözlemi kolaylaştıracağını söylüyor:

“İkizler takımyıldızını bulursanız meteor yağmurunu görürsünüz. Yanınızda biri olursa gökyüzünün farklı yerlerini takip edebilirsiniz.”

Geminidleri bugün göremezseniz de endişe etmeyin, meteor yağmuru birkaç gün daha devam edecek, sadece sayıları azalacak.