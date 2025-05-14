Gemerek'te Bilim Söyleşisi: Havacılık ve Uzay Bilimleri Konuşuldu
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Yurter Özcan Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşi programında Doç. Dr. Murat Taştan, öğrencilere havacılık ve uzay bilimleri hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, etkinlikte maket uçakları inceleme fırsatı buldu.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde bilim söyleşisi düzenlendi.
Yurter Özcan Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşi programında, Erciyes Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Murat Taştan öğrencilere havacılık ve uzay bilimleri hakkında bilgi verdi.
Taştan, havacılık teknolojileri, uzay araştırmaları ve mühendislik çalışmaları hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Söyleşi sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Taştan, bu tür etkinliklerin genç nesillerin bilime olan ilgisini artırmak adına önemli olduğunu belirtti.
Öğrenciler, programda maket uçakları yakından inceleme fırsatı buldu.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Teknoloji