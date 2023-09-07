Buzdolabı üretmek amacıyla kurulup uluslararası bir otomobil şirketi haline gelen Geely ; Volvo Cars, Lotus Cars, Proton gibi kuruluşları da bünyesinde bulunduruyor. Polestar adlı İsveç merkezli otomobil firmasını da kendine bağlayan Geely, yakın zamanda Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'yu da satın aldı. Bu hamlelerin ardından ortaya bir akıllı telefon çıkması zaten kaçınılmazdı.

Geely'nin sahibi olduğu Polestar markalı akıllı telefon geliyor

Polestar CEO'su Thomas Ingenlath, şirketinin bu aralık ayında Polestar markalı bir akıllı telefonu piyasaya süreceğini söyledi. İcra kurulu başkanının söylediğine göre bu akıllı telefon Meizu tarafından üretilecek ve Meizu'nun çoğu ürününün aksine birinci sınıf bir cihaz olacak. Ne kadar birinci sınıf bir cihaz olsa da akıllı telefon dünyasındaki büyük isimlerle rekabet etme amacı taşımıyor.

Bunun yerine Ingenlath, bunu Polestar otomobilleri için farklılaştırıcı bir özellik olarak düşünüyor. Kullanıcının telefonundan otomobiline geçerek bir ekosistem hissiyatı yaşamasını istiyor. CEO, otomobil ve akıllı telefon dünyasından bahsederek: "Bu iki dünyayı herhangi bir sınır olmadan birbirine bağlama fırsatına sahip olduğunuzda, o zaman gerçekten kusursuz bir geçişe sahip olabilirsiniz." diyor.

Böylece Polestar markalı akıllı telefon, telefonunuzda bir uygulamayı kullandığınızda ve arabanıza girdiğinizde aynı uygulamanın aracın dev ekranında görüntülendiği veya buna benzer şeylerin olduğu bir dünyayı mümkün kılabilir. Bu büyük bir vaat gibi görünüyor ancak şimdilik pek çok eksik ayrıntı var: Bu telefon yalnızca Çin'e mi gelecek?

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Telefonun yalnızca Çin'de sunulması muhtemel gibi görünüyor. Bu durumda Meizu'nun kendi arayüzü Flyme'sini çalıştıracak ve Çin'deki Polestar arabaları ise gelecekte Flyme Auto ile birlikte gelebilir. Bu da bizi yukarıda bahsettiğimiz "kesintisiz geçiş" hayaline mümkün olduğu kadar yaklaştırıyor. Polestar telefonun lansmanı, Polestar 4'ün Çin'deki ilk teslimatlarıyla aynı zamana denk gelecek şekilde zamanlanacak.

Sadece Çin yerine, telefon uluslararası alanda piyasaya sürülürse büyük üreticilerden birinin normal Android telefonuyla karşılaştırıldığında Meizu ve Polestar'ın nasıl bir deneyim sunacağı da oldukça merak konusu. Araba üreten akıllı telefon şirketlerinin (Xiaomi ve Huawei) ardından akıllı telefon üreten bir otomobil şirketinin de ortaya çıkması zincirleme etkisi yaratabilir.

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