Geçtiğimiz Haftanın Teknoloji Gündemi

Geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz serimiz Teknoloji Muhabbeti'nin 7. bölümü ile sizlerle birlikteyiz. Ayrıca bu videoya özel sizlere bazı hediyelerimiz de var. İşte geçtiğimiz haftanın en önemli teknolojik gelişmeleri.

Tesla Cybertruck siparişleri başladı! Elon Musk, canlı yayında küfür etti!

Bu haftanın en önemli haberlerinin başında Apple'ın yaptığı zam açıklaması var. Apple, iPhone dahil tüm ürünlerine zam yaptı. iPhone modellerine 3-5 bin TL zam uygulayan Apple, MacBook, Watch ve iPad modellerinde de fiyat artışına gitti.

Apple gibi Togg da T10X modellerinin fiyatını artırdı. Modellerin fiyatını 200-250 bin TL civarında artıran Togg, sipariş veren kullanıcıların da güncel fiyatı ödemesini talep etti. Böylece 1 milyon 230 bin TL civarında olan Togg T10X başlangıç fiyatı, 1 milyon 430 bin TL'ye kadar çıktı.

Tesla ise Cybertruck modelini tanıttı. Tasarımı ile dikkat çeken Tesla Cybertruck, 2,6 saniye 0-100 hızlanması, 100 bin Dolar fiyatı ve ilginç tasarımı ile haftanın en çok konuşulan otomobili oldu diyebiliriz.

2024 Mercedes-Benz E Serisi fiyat listesi belli oldu!

2024 Mercedes-Benz E Serisi Türkiye'de tanıtıldı. 4.2 milyon TL fiyatı ile dudak uçuklatan yeni E Serisi, dizel ve benzinli modelleri ile pazara giriş yaptı. Hakkı Alkan ise lansman günü 2024 Mercedes-Benz E Serisi'ni bizlere tanıttı. O videoya da üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çinli otomobil markası Skywell Türkiye'de otomobil fabrikası kuracağını açıkladı. Ülkemizde üretim yapılması hem istihdam sağlanması açısından hem de fiyatların düşmesi açısından önemli. Ayrıca elektrikli otomobiller üreten Skywell'in fiyat politikası ve araç tasarımları nedeniyle ülkemizde sevildiğini de biliyoruz.

Elon Musk, ateşkes esnasında İsrail'e gitti. Netanyahu ile görüşen Elon Mask, açıkça olmasa da İsrail'e desteğini iletti diyebiliriz. İsrail ile görüşmesi sonrası Tesla'nın hisselerinin yüzde 4 arttığı gözlemlenirken, bu görüşme nedeniyle bazı reklam şirketleri ise X'e reklam vermeyi durdurdu. Elon Musk ise canlı yayında bu firmalara küfür etti.

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. 1 Aralık itibarı ile başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, artık polislerimizin kontrolünde. Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastikleri, takılmaması durumunda araç sahibine 2023 yılı için 2568 TL ceza olarak geri dönüyor. 2024'te ise bu rakam 4069 TL'ye çıkacak.

Bu hafta Teknoloji Muhabbeti 7.Bölüm dahilinde anlatacaklarımız genel olarak bu şekildeydi. Sizler de video içerisindeki hediyeleri kazanmak istiyorsanız üstteki bağlantıdan YouTube videomuza erişebilirsiniz.