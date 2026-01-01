Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında milyonlarca cep telefonu kullanıcısına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gönderilen SMS, gündemin ilk sıcak başlıklarından biri oldu. Yurt dışından getirilen ve pasaport kaydıyla kullanılan telefonlara yönelik mesajlarda, usulsüz IMEI kayıtlarının silineceği uyarısı yapıldı.

TELEFONLARA AYNI MESAJ GİTTİ

BTK'nın iletisinde, aynı pasaport kaydı üzerinden birden fazla cihaz kullanıldığının tespit edildiği belirtilerek, ilgili IMEI numaralarının 120 gün sonunda kullanım dışı bırakılacağı bildirildi. Mesajda, "Tarafınıza ait pasaport kaydı kapsamında kullanılan IMEI numaraları incelenmiştir. Aynı kayıt üzerinden ikinci bir cihaz kullanımının tespit edilmesi nedeniyle ilgili IMEI numarası 120 gün sonunda kullanım dışı bırakılacaktır" ifadeleri yer aldı.

120 GÜNLÜK GEÇİCİ KULLANIM SÜRESİ BULUNUYOR

Türkiye'de yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için 120 günlük geçici kullanım süresi bulunuyor. Bu süre içinde cihazın IMEI kaydının e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor. Mevzuatta "iki yıl içinde bir cihaz" sınırı yer almasına rağmen, geçmişte sistemsel boşluklar nedeniyle bazı kullanıcıların tek pasaport kaydıyla ikinci bir cihazı da geçici olarak kullanabildiği öne sürülüyor. BTK'nın gönderdiği bu mesajlarla birlikte söz konusu uygulamanın sona erdiği ve uzun süredir konuşulan gri alanın kapatıldığı yorumları yapıldı.

ÇİFT SİM KARTLI CİHAZLAR RADARA GİRDİ

Özellikle çift SIM kart destekli telefonlarda uygulanan yöntemlerde, yurt dışından aynı model iki cihaz satın alan bazı kullanıcıların her iki cihazın IMEI numarasını tek bir telefon gibi pasaport kaydına ekleyebildiği iddia edildi. Bu sayede ikinci cihazın da sistem tarafından fark edilmeden kullanılabildiği belirtilirken, BTK'nın yeni denetim sistemiyle bu yöntemin tespit edilmeye başlandığı ve aynı pasaport kaydı üzerinden ikinci cihaz kullanıldığı belirlenen IMEI numaraları için iptal sürecinin başlatıldığı kaydedildi. Yetkililerin ise tek bir cihazın iki IMEI numarasının aynı pasaport üzerine kaydedilmesinin herhangi bir sorun oluşturmadığını özellikle vurguladığı aktarıldı.

3 AY İÇİNDE KAPATILIYOR

Mevzuata göre, yurt dışından getirilen telefonların IMEI kaydının Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde yapılması gerekiyor. Bu süre içinde kayıt altına alınmayan cihazlar Türkiye'deki mobil şebekelerde kullanıma kapatılıyor. Ayrıca bir kişi, iki yıl içinde yalnızca bir cep telefonunun IMEI kaydını kendi adına yaptırabiliyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 54 BİN LİRAYA ÇIKTI

Öte yandan 2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücretleri de yeniden gündeme geldi. Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklandığı, bu oranın Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95'e düşürüldüğü belirtilirken, buna rağmen yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücretinin 54 bin liraya ulaştığı ifade edildi.