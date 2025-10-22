Haberler

Gebze'de Gazetecilikte Yapay Zeka Uygulamaları Semineri Düzenlendi

Gebze'de Gazetecilikte Yapay Zeka Uygulamaları Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yerel medya mensuplarına yönelik yapılan seminerde, 'Press GPT Editörü' adlı yapay zeka tabanlı haber yazılımı tanıtıldı. GTO Başkanı Aslantaş, gazeteciliğin teknolojik değişimle birlikte evrildiğini vurguladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yerel medya mensuplarına yönelik olarak "gazetecilikte yapay zeka uygulamaları" konulu seminer düzenlendi.

Gebze Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde gerçekleşen programda, yazılım mühendisi Fikret Ergün'ün geliştirdiği "Press GPT Editörü" adlı yapay zeka tabanlı haber yazılımı tanıtıldı.

GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, teknolojinin değiştiğini belirterek, buna bağlı olarak gazeteciliğin de değişmesinin doğal bir süreç olduğunu dile getirdi.

Aslantaş, gelişmeleri takip eden değil, başlatan olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Yazılım mühendisi Ergün ise geliştirdiği sistemi katılımcılara tanıttı. Yapay zekanın gazetecilikteki uygulamalarına değinen Ergün, "Bu program sayesinde ajanslardan gelen bültenler ya da editöryel içerikler özgünleştirilerek otomatik ya da yarı otomatik şekilde haber sitelerine uyarlanabiliyor. Sistem, haber yazım sürecini hızlandırırken, gazetecilere daha çok özel haberlere ve sahaya odaklanma imkanı tanıyor." ifadesini kullandı.

Ergün, bir yıllık bir geliştirme süreci sonunda kullanıma sunulan yazılımın, ticari lisans altında korunduğunu aktararak, sistemin yalnızca haber siteleriyle sınırlı kalmadan düzenli içerik üreten tüm web platformlarında da kullanılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Teknoloji
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası'ndan yeni para kararı! Bugün tedavüle çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 14 ölü, 29 yaralı
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
title