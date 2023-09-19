Gaziantep'te Güneş Enerji Fuarı Açılıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Global Enerji Derneği iş birliğinde düzenlenecek EIF Güneş Enerji Fuarı'nın açılışı 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 10.30'da Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarda güneş enerjisi teknolojilerindeki son gelişmeler ve yenilikler yer alacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Global Enerji Derneği iş birliğinde düzenlenecek, EIF Güneş Enerji Fuarı'nın açılışı 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 10.30'da Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve protokolün katılımıyla açılışı yapılacak fuarda, güneş enerjisi teknolojilerindeki son gelişmeler ve yenilikler yer alacak.

Fuarla, enerji alanında yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak, artan enerji ihtiyaçlarına cevap verebilmek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek, güneş enerjisinin güçlü ve temiz potansiyelini yakından tanıtmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Güneşten üretilecek elektrikte ışınım avantajı ile yüksek verim potansiyeli ile Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'de faaliyet gösteren fabrika sahipleri, üreticiler enerji maliyetlerini yenilenebilir enerji ile kontrol alma amaçlı olarak fuarda her açıdan donanımlı bilgiye ve teknolojinin son noktasına ulaşma fırsatı sunulacak.

Fuarda, güneş enerjisi teknolojilerindeki son gelişmeler ve yenilikler yer alırken uzman isimlerin katılımıyla panel ve seminerler gerçekleştirilecek. Önde gelen güneş enerjisi şirketleri ile iş birliği yapma imkanının bulunacağı fuarda ayrıca yenilenebilir enerji ile enerji verimliliği konusunda pratik bilgiler anlatılacak. - GAZİANTEP