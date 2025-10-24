Haberler

Garanti BBVA ve ideasoft'tan İşletmelere

Garanti BBVA ve ideasoft'tan İşletmelere
Güncelleme:
E-Ticarette Büyümek İçin Tam Destek

Garanti BBVA, e-ticaret altyapısı olmayan veya mevcut online mağazasını güvenilir ödeme altyapısıyla geliştirmek isteyen işletmelere ideasoft iş birliğiyle kapsamlı ve avantajlı bir çözüm sunuyor. Garanti BBVA müşterileri, web sitesi kurulum ve yönetim hizmetlerinden yılda 87.900 TL yerine sadece 29.900 TL ödeyerek ve iki ay erteleme imkânıyla faydalanabilecek. Paket aynı zamanda ilk 1 yıl ücretsiz sanal POS, düşük komisyon oranları ve Garanti BBVA Bonus kart ağıyla taksit olanağı sağlıyor.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret altyapı sağlayıcılarından ideasoft ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, işletmelerin dijitalleşme sürecini hızlandıracak kapsamlı bir e-ticaret paketi sunuyor. Paket, web sitesi kurulumundan ödeme almaya uzanan tüm süreci kolaylaştırarak işletmelerin dijitalleşmesine destek oluyor.

Kampanya dahilinde hazır e-ticaret altyapısı ve web sitesi kurulumu, Garanti BBVA Sanal POS entegrasyonu, Bonus kart ağıyla taksit imkânları ve 7/24 güvenli ödeme deneyimi birlikte sunuluyor. İlk yıl ücretsiz Sanal POS ve esnek komisyon seçenekleri (ertesi gün ödemeli %2,09 veya 25 gün blokeli %0) farklı ölçeklerdeki işletmelerin nakit akışı ve maliyet yönetimi ihtiyaçlarına uyum sağlıyor.

Garanti BBVA müşterileri, ideasoft e-ticaret altyapısına yıllık 87.900 TL yerine sadece 29.900 TL ödeyerek ve 2 ay ödeme erteleme imkânıyla sahip olabiliyor.

Kerem Orbay: "İşletmelere dijitalleşme yolculuğunda tam destek veriyoruz"

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, yeni e-ticaret paketine ilişkin şunları söyledi:

"Ödeme sistemleri alanında yenilikçi çözümlerimizle Garanti BBVA müşterilerine her zaman en ileri teknolojiyi en sade ve faydalı şekilde sunmak için çalışıyoruz. Alışveriş deneyimini tüketici açısından geliştirirken işin diğer tarafında olan işletmelerin gerçek ihtiyaçlarını, anlık beklentilerini ve uzun vadeli hedeflerini de aynı anda gözetiyoruz. ideasoft ile geliştirdiğimiz projemiz de bu anlayışın ürünü. Bu iş birliğiyle Türkiye'deki işletmelerin dijital dönüşümünü desteklemeye ve e-ticaret ekosisteminin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Küçükten büyüğe her ölçekteki işletmenin e-ticarete adım atmasını kolaylaştırıyor, online satış kanallarını hızlı, güvenli ve uygun maliyetlerle kurabilmelerine imkân tanıyoruz. Bu model, işletmelerin e-ticarette ihtiyaç duyduğu bileşenleri bir araya getiriyor; kurulumdan operasyona, ödeme almadan büyümeye kadar sürecin tamamını tek adresten yönetebilmeyi sağlıyor. İşletmelere dijitalleşme yolculuğunda tam destek veriyor, e-ticaretin her adımında yanlarında olarak 'Birlikte Yaparız' anlayışımızla bu yolculukta onların güvenilir yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz."

Sinan Akdal: "KOBİ'lerin dijital dönüşümünü kolaylaştıracak stratejik bir adım"

ideasoft CEO'su Sinan Akdal, iş birliğine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Türkiye'de e-ticaretin büyümesi artık yalnızca büyük markaların değil, tüm işletmelerin dijitalleşme hızına bağlı. Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, KOBİ'lerin dijital ticarete erişimini kolaylaştırmak ve finansal altyapı ile teknolojiyi tek noktada birleştirmek açısından önemli bir adım.

Amacımız, işletmelerin sadece online satışa başlamasını değil, dijital dünyada kalıcı bir başarı yakalamasını sağlamak. . Bu kapsamda Garanti BBVA'nın güçlü ödeme çözümlerini, ideasoft 'un 20 yıllık e-ticaret deneyimiyle bir araya getiriyoruz.

Böylece her ölçekteki işletme, güvenli ödeme altyapısı ve modern e-ticaret araçlarıyla dijital ekonomide rekabet gücünü artırabilecek. Türkiye'de dijital ticaretin tabana yayılması ve işletmelerin daha güçlü bir geleceğe hazırlanması için birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

E-Ticarete Adım Atmanın En Kolay Yolu

Kampanyadan faydalanmak isteyen Garanti BBVA müşterileri, linke tıklayarak veya garantibbvapos.com.tr adresini ziyaret ederek e-ticaret paketini satın alabilir ve web sitesi kurulum sürecini hemen başlatabilir.

Mevcut web sitesi olan işletmeler, Garanti BBVA Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden "Üye İşyeri Sanal POS" adımından başvurularını kolayca tamamlayabilir.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, sunduğu yenilikçi çözümler ve iş birlikleriyle işletmelerin dijitalleşme yolculuğunu kolaylaştırmaya ve Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyor.

