Formula 1 Suudi Arabistan GP bitti: Peki kim kazandı?

Formula 1 2023 sezonunun 2. yarışı dün tamamlandı. Bahreyn'in ardından yapılan Suudi Arabistan Grand Prix yarışının birincisi Sergio Perez oldu. Sıralama turlarında yaşadığı talihsizlik sebebiyle yavaşlayan Verstappen ise yarışa 15. sıradan başladı. İzleyicilerin adrenalin seviyesini yükselten yarışın detaylarıysa haberimizde.

Formula 1 2023 Suudi Arabistan Grand Prix yorumları ve sonuçları

Formula 1 2023 sezonunun ikinci ayağı Suudi Arabistan'daydı. Cidde şehrinde ayarlanan pist takvimdeki en uzun ikinci pist olma unvanına sahip. Ayrıca İtalya'daki hız tapınağı Monza'dan sonra en hızlı ikinci pist. Pilotlar bu pistte 250 km/s hız yapma imkanına sahip.

18 Mart Cumartesi günü yapılan Formula 1 Suudi Arabistan GP antreman turlarıysa beklenildiği gibi ilerledi. 1, 2 ve 3. antreman turlarının kazanan ismi Red Bull takımından Max Verstappen oldu. Antreman turlarında 2. ve 3.'lük için Sergio Perez – Fernando Alonso arasında rekabet yaşandı. 1. ve 3. antreman turlarının ikincisi Sergio Perez, 2. antreman turunun ikincisiyse Fernando Alonso oldu.

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Sıralama turlarındaysa işler değişti. Verstappen'in yaşadığı bir aktarma sorunu onu yavaşlattı. Bu yüzden geriye düşen Verstappen 15. sıradan yarışı bitirdi. Yarışın pole positionu ise Verstappen'in takım arkadaşı Perez'in oldu. Kısacası ufak bir liderlik değişimi diyebiliriz. Gridin 2. sırası Fernando Alonso'ya, 3. sıra ise George Russell'a aitti.

Formula 1 Suudi Arabistan GP startının verilmesi ardından heyecan başladı. Yarışın ilk turu oldukça temiz geçti. Tüm pilotlar ön sıralara geçmek yerine ilk turda yerlerini korumayı hedefledir. İkinci turdaysa yönetimden gelen bir haberle Fernando Alonso 5 saniyelik bir ceza aldı. Alonso'nun grid pozisyonunda aracını düzgün konumlandırmadığı fark edildi.

Temiz geçen yarışın ardından son turlara geldiğimizde Verstappen iyice temposunu arttırdı. Ancak takım arkadaşı Sergio Perez'de ona ayak uydurdu ve aradaki 5 saniyelik fark kapanmayarak 4,7 saniyeye düştü. Bu durum Verstappen'i yarışın ikincisi yaptı. 3. ve 4. sıra arasındayda Formula 1 yönetiminden kaynaklı bir karışıklık yaşandı.

Normal şartlarda Fernando Alonso yarışı 3. bitirmişti. Alonso kutlamalar için podyuma çıkmış şampanyasını patlatmıştı. Ancak yönetimden gelen karar sıralamayı değiştirdi. Alınan karara göre Alonso gerekli cezayı almamıştı. 5 saniyelik cezası 10 saniyeye çıkarıldı ve Alonso yerine George Russell podyuma geldi.

Aston Martin duruma itiraz etti ve karar tekrar incelendi. İnceleme sonunda Alonso haklı bulundu ve tekrar 3.lük kupasını aldı. Son durumda 1. Sergio Perez (Red Bull Racing), 2. Max Verstappen (Red Bull Racing) ve 3. sırayı da Fernando Alonso (Aston Martin) aldı. Mercedes Benz pilotu Lewis Hamilton'sa bu yarışı 5. sırada bitirdi.

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