Formula 1'de bu hafta: Avustralya GP ne zaman? Nasıl izlenir?

Bu hafta Formula 1 Avustralya GP koşuluyor. Peki Avustralya GP ne zaman? Avustralya GP nasıl izlenir? İşte detaylar...

5 Mart'ta başlayan Formula 1 2023 sezonu heyecanı bu hafta Avustralya GP ile devam ediyor. 2 hafta önce yapılan Suudi Arabistan GP'si oldukça sürprizli geçen sezonda yeni durak Avustralya oldu. Haritanın Arap yarımadasından çıkarak diğer ucuna giden Formula 1 heyecanı bugün Türkiye saati ile sabah 04.30'daki ilk antrenman turlarıyla başladı. Melbourne Grand Prix Circuit'te yapılan yarışla ilgili İşte detaylar…

Avustralya GP ilk antrenman turları tamamlandı!

Formula 1 heyecanı haritanın diğer tarafına geçince yarış günleri ve saatleri konusunda da Türkiye için farklılıklar oluştu. Türkiye de genelde cumartesi ve pazar günleri Formula 1 heyecanını tadan yarışseverler bugün sabah 04.30'da başlayan antreman turları ile güne uyandılar.

Verstappen, Suudi Arabistan GP'de sıralama turlarında yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle yarışa 15. sırada başlamıştı. Avustralya GP 1. antrenman turlarındaysa RedBull yarışçısı Verstappen rekor süre 1'18.790 ile 1. oldu. Hemen arkasından Hamilton (1'19.223) ve Perez (1'19.293) geldi.

Formula 1 Suudi Arabistan GP bitti: Peki kim kazandı?

İkinci antrenman turlarındaysa 2020 Türkiye GP'sine benzer durumlar yaşandı. Yağmur ihtimali sürücüleri zorladı. İlk etapta kuru olan pist yarışın ortalarına doğru başlayan yağmur yarışın sonlarına doğru kendini iyice gösterdi. Yol tutuşunun düşmesiyle birlikte pist dışına çıkan birçok pilot vardı. Neyseki korkulan olmadı ve herhangi bir kaza yaşanmadı.

İkinci antrenman turlarındaysa Verstappen için tahmin edilen bir sonuç ortaya çıktı. Verstappen ıslanan asfaltta yine performans kaybı yaşadı. Alfa Romeo'dan Fernando Alonso ise ıslak pistte oldukça iyi bir performans gösterdi. 1'18.887 ile neredeyse Verstappen'in ilk antrenman turundaki süresini yakalıyordu. Alonso'yu hemen arkasından Leclerc (1'19.332) ve Verstappen (1'19.502) takip etti.

Antrenman turlarının ilkinde Mercedes-Benz'den Lewis Hamilton'dan, ikinci antrenman turundaysa Ferrari'den Charles Leclerc kendilerini gösterdiler. İki takımında Formula 1 2023 sezonuna çokta iyi şekillerde başlamadıklarını, performans düşüklüğü yaşadıklarını hatırlatalım.

Formula 1 Avustralya GP 3. antrenman turları yarın yani 1 Nisan 2023 TSİ 04.30'da yapılacak. Sıralama turları da yine aynı gün TSİ 08.00'da yapılacak. Yarışsa 2 Nisan 2023 Pazar günü TSİ 08.00'da Melbourne Grand Prix Circuit'te yapılacak.

Formula 1 2023 nasıl izlenir?

Formula 1 nasıl izlenir?

Formula 1 2023 sezonu önceki sezonlarda olduğu gibi S Sport kanalında yayınlanacak. İster uydu üzerinden isterseniz S Sport uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz.

Uydudan izlemek için:

S Sport'u uydudan izlemek için frekans bilgileri:

Turksat 4A

TP11 – Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK – Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

S Sport kanal listesi:

S Sport'un yer aldığı TV platformlarına ait kanal ve frekans bilgileri şu şekilde:

Turkcell TV+: 77. kanal

Tivibu: 73. kanal

Kablo TV: 240. kanal

S Sport frekans ayarları

Uydu: TURKSAT 4A

Frekans: 12188 MHz

Polarizasyon: Dikey (vertical)

Symbole Rate (Sembol Oranı): 27500