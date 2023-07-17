Filenin Sultanları dünya şampiyonu oldu: Sosyal medya sallandı!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı daha önce bir kez final oynadığı FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı daha önce bir kez final oynadığı FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Filenin Sultanları bu sonuçla beraber dünya kulüpler sıralamasında ABD'yi geçerek zirveye oturmayı başardı. Göğsümüzü kabartan bu başarının ardından ülkenin dört bir yanından kutlama mesajları da gelmeye başladı. Özellikle sosyal medya millilerimizin bu başarısıyla çalkalandı.
Filenin Sultanları şampiyon oldu, sosyal medya sallandı
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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji