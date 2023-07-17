Filenin Sultanları dünya şampiyonu oldu: Sosyal medya sallandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı daha önce bir kez final oynadığı FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı daha önce bir kez final oynadığı FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Filenin Sultanları bu sonuçla beraber dünya kulüpler sıralamasında ABD'yi geçerek zirveye oturmayı başardı. Göğsümüzü kabartan bu başarının ardından ülkenin dört bir yanından kutlama mesajları da gelmeye başladı. Özellikle sosyal medya millilerimizin bu başarısıyla çalkalandı.

Filenin Sultanları şampiyon oldu, sosyal medya sallandı

??????FİLENİN SULTANLARI 2023 FIVB MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU!????????? pic.twitter.com/9M9TAulcmv — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) July 17, 2023

"Ey Kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın." — Gazi Mustafa Kemal Atatürk [Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu]#FileninSultanları pic.twitter.com/s3xVlASso7 — ?????????????? ?????????????? (@militerdoktrin1) July 17, 2023

Ebrarın sinirli sinirli yürürken bir anda erik dalına başlaması ajahahahjaj#fileninsultanları pic.twitter.com/TfmQE4ipdW — kuzu ama vakıfbanklı6 (@sadecekuzuuuu) July 17, 2023

Son dönemde bu ülkenin başına gelen en güzel şey bu takım.. bu ülkenin aydınlık yüzü. Yüzünüz hep gülsün. #FileninSultanları pic.twitter.com/MQFaAMGBXp — Levent??? (@fevrisosyolog__) July 17, 2023

Karşınızda şampiyon. ?? #FileninSultanları pic.twitter.com/dOdlzonXGj — BPT (@bpthaber) July 17, 2023

DÜNYANIN EN İYİ ANTRENÖRÜ BAYILCAMASHSNSJMAKSMAQA#FileninSultanları pic.twitter.com/WAT8ccEoD7 — Ary?| Vesely Vekili (@aryanasco) July 17, 2023

TÜRKİYE kadın voleybol milli takımı #VNL2023'ü dünya 1 numarası olarak kapatıyor???????????? 1. ????Türkiye 365 2. ????Amerika 358 3. ????İtalya 354 4. ????Brezilya 346 5. ????Sırbistan 345.7 6. ????Çin 345.2 7. ????Polonya 315#FileninSultanları pic.twitter.com/irYmR7OUUk — Vsever 2.0 ?? (@Temmzvolley) July 17, 2023

Giovanni'nin yıllardır sırf kendi egosu yüzünden kadroya almadığı Gizem Örge geri döndüğü ilk turnuvada en iyi libero ödülünü aldı. Daha iyi bir cevap olamazdı. #FileninSultanları pic.twitter.com/kck3q6763V — gizem (@merkurkeediisii) July 17, 2023

?? Sarıp sarıp baştan izlemek için bırakıyoruz. ???? ŞAMPİYONLUK ANI! #FileninSultanları pic.twitter.com/yjlzSu20qg — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 17, 2023

Gizem Örge, vatan savunması yapiyor gibiii.. iyi ki varsin gizem ablaaa#FileninSultanları pic.twitter.com/fXMbTb08Bn — Belözoğlu ?? (@emremedia05) July 16, 2023

MVP Melissa Vargas – Aşkın olayim#FileninSultanlarıpic.twitter.com/uoHh5JM2DN — Belözoğlu ?? (@emremedia05) July 17, 2023

YAAAA SEN NE YAPIYORSUN KSKDKDKNSKXKSKDKDKDDKSKSKSK #FileninSultanları pic.twitter.com/Fxf2uIPh3o — gizem (@merkurkeediisii) July 17, 2023

????Filenin Sultanları ve Klasik Naim şarkısı #FileninSultanları pic.twitter.com/ca6txNtDb7 — Volleyland (@volleyland_) July 17, 2023

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