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Far Cry Serisi 20. Yılını Kutluyor: Steam'de Büyük İndirimler Başladı

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Far Cry serisi, Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyadaki oyuncuların yıllardır severek takip ettiği bir dünyaya sahip. Ubisoft, serinin 20. yıl dönümüne özel olarak Far Cry oyunlarında büyük indirimler yaptı. Steam üzerinden sunulan yapımların indirimli fiyatları da açıklandı.

Far Cry serisi, Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyadaki oyuncuların yıllardır severek takip ettiği bir dünyaya sahip. İlk olarak 23 Mart 2004'te piyasaya sürülen oyun, hiç şüphesiz sektörde büyük bir sayfa açtı. Far Cry serisinin 20. yılına özel olarak Steam'de yüzde 85'e varan kampanya başlatıldı.

Far Cry oyunları Steam fiyatları

Ubisoft, serinin 20. yıl dönümüne özel olarak Far Cry oyunlarında büyük indirimler yaptı. Hem Ubisoft Store hem de Steam'deki fiyatlara yansıyan bu indirimler, Steam İlkbahar İndirimleri ile aynı zamana denk geldi.

Ubisoft öte yandan 21 Mart tarihinde Twitch üzerinden bir canlı yayın açacak. Herhangi bir yeni oyun duyurusu yapılmayacak olsa da, Far Cry 6 için oyun içi öğeler içeren çeşitli hediyeler sunulacağı belirtildi.

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21 Mart'a kadar Far Cry serisindeki birçok oyunun önemli indirimlerle satın alabilirsiniz. İşte Steam üzerinden sunulan yapımların indirimli fiyatları:

Far Cry ana seri

Far Cry – %70 indirim – $2.39

Far Cry 2 – %70 indirim – $2.39

Far Cry 3 – %75 indirim – $3.99

Far Cry 4 – %80 indirim – $4.79

Far Cry 5 – %85 indirim – $7.19

Far Cry 6 – %75 indirim – $11.99

Yan oyunlar

Far Cry Primal – %75 indirim – $5.99

Far Cry New Dawn – %80 indirim – $6.39

Paketler

Far Cry Bundle (9 oyun) – %80 indirim – $43.29

Far Cry 3 – Blood Dragon – %75 indirim – $2.99

Far Cry 4 Season Pass – %70 indirim – $7.19

Far Cry 6 Season Pass – %60 indirim – $12.79

Far Cry 5 DLC paketleri

Far Cry 6 – Deluxe Pack – %60 indirim – $12.79

Far Cry 5 – Deluxe Pack – %70 indirim – $2.39

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Ubisoft Türkiye Steam Oyun Teknoloji Güncel Haberler

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