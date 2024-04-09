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Fallout Dizisinin İlk Bölümü Twitch Üzerinden Ücretsiz İzlenebilecek

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Amazon ve Bethesda tarafından hazırlanan Fallout uyarlaması, uzun bir süredir merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapımın 11 Nisan 2024'te Prime Video üzerinden yayınlanacağı açıklanmıştı. Bugün ise Fallout dizisini bekleyenler için sevindiren bir açıklama yapıldı.

Fallout dizisinin ilk bölümü Twitch üzerinden ücretsiz izlenebilecek!

Kaçıranlar için ilk olarak 2020 yılında duyurulan Fallout uyarlaması, nükleer bir savaşın ardından kıyamete dönen bir dünyada geçecek. Söz konusu yapımın yönetmen koltuğunda, dünyaca ünlü HBO dizisi Westworld'ün yaratıcılarından Lisa Joy ve Jonathan Nolan oturuyor.

Amazon çatısı altındaki popüler dijital yayın platformu Twitch, Prime Video aboneliği olmayanlar da dahil olmak üzere tüm herkesin Fallout dizisinin ilk bölümünü ücretsiz olarak izleyebileceğini açıkladı. Buna göre yapım, 11 Nisan'da belirli Twitch kanalları üzerinden yayınlanacak.

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Bununla birlikte ilk bölümün gösterileceği yayını izlemek için Twitch hesabının zorunlu olmayacağı da belirtiliyor. Tabii oturum açmayınca yorum yapılamayacağını belirtelim. Bu noktada hesap oluşturmanın ücretsiz olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Dizinin geri kalan bölümlerini izlemek içinse Prime Video hesabına ihtiyacınız var. Bunun içinse Amazon Prime aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. E-ticaret devi Amazon tarafından sunulan bu hizmetin aylık fiyatı 39 TL. Bu servis ile Prime Video bir yana Amazon siparişinde aynı gün kargo seçeneği, her ay birçok ücretsiz oyun dağıtılan Prime Gaming platformuna erişim ve Twitch için bir ücretsiz abonelik hakkı da sağlanıyor.

11 Nisan'da Fallout dizisinin ilk bölümünü ücretsiz şekilde izleyebileceğiniz Twitch kanalları şu şekilde sıralandı;

Shroud

BrookAB

TheOnlyRyann

DEERE

CohhCarnage

KingGothalion

TheBronzeGirl

DansGaming

SweeetTails

Elspeth

Techniq

Swiftor

GassyMexican

Tooniversal

bloodyfaster

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fallout dizisini izleyecek misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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