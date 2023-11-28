Facebook Profil Kilitleme Nedir ve Nasıl Yapılır?

Facebook, hesap silme ve hesap dondurmaya alternatif bir yöntem olarak profil kilitleme özelliğini yakın zamanda kullanıma sundu. Bu yazımızda bu işlem nedir ve nasıl yapılır? sorularını tüm detaylarıyla cevaplandıracağız.

Facebook, hesap silme ve hesap dondurmaya alternatif bir yöntem olarak profil kilitleme özelliğini yakın zamanda kullanıma sundu. Bu yazımızda bu işlem nedir ve nasıl yapılır? sorularını tüm detaylarıyla cevaplandıracağız.

Facebook profil kilitleme nedir?

Facebook profil kilitleme, profilinizi arkadaşlarınız dışında kalan tüm kişilerden gizlemenizi sağlayan yeni bir özelliktir. Facebook hesabını kilitlediğiniz zaman, fotoğraflarınızı, profil resminizi, kapak fotoğrafınızı ve gönderilerinizi sadece arkadaşlarınız görebilir. Herkese açık olarak paylaştığınız gönderileriniz otomatik olarak sadece arkadaşlar olarak değiştirilir. Hakkında bilgilerinizin çoğu gizlenir.

Bununla birlikte Facebook hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. İnsanlar sizi yine Facebook'ta arayabilir ve arkadaşlık isteği gönderebilirler. Ayrıca profilinizi kilitlediğinizde arkadaşınız olmayan kişiler Gruplarda ve Etkinliklerde paylaştığınız gönderileri görebilir. Aynı Grupta veya Etkinlikte olduğunuz ancak Facebook'ta arkadaşınız olmayan kişiler ana profilinize geldiğinde fotoğraflarınızı, gönderilerinizi, albümlerinizi, hikayelerinizi ve profil resminizin büyük halini göremez. Tüm bu özellikleriyle profil kilitleme, hesap dondurma işlemine iyi bir alternatiftir.

Facebook hesap dondurma nasıl yapılır? [2023]

Profil kilitleme nasıl yapılır?

Facebook uygulamasını açın ve Profil sekmesine gelin.

Profili Düzenle butonunun yanında bulunan "…" üç noktaya dokunun ve açılan menüden Profili Kilitle seçeneğini seçin.

Açılan uyarı penceresinde Profilini kilitle butonuna dokunun.

Yukarıdaki adımları yaparak hem PC'den hem de Android ve iOS'ta söz konusu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Facebook profil kilidi nasıl kaldırılır?

Kilitlemiş olduğunuz hesabınızın kilidini açmak için Profil sayfanızda "…" üç noktaya dokunup Profilin Kilidini Aç seçeneği seçmeniz yeterlidir.

Facebook profil kilidi özelliğini neden kullanmalıyım?

Artık birçok kişi Facebook hesabını aktif olarak kullanmamaktadır. Ancak arkadaşlarıyla bağını koparmak istememekte ve paylaştığı eski fotoğrafları da arşiv niteliğinde saklamak istemektedir. Siz de Facebook hesabınızı kapatmak istemiyor, ancak tanımadığınız kişilerin veya arkadaşlık isteğini kabul etmediğiniz kişilerin profilinizi görmesini istemiyorsanız, profil kilitleme sizin için iyi bir seçenek olacaktır.

Bu özellik aynı zamanda Facebook'un kullanıcılarını kaybetmemek için geliştirdiği bir özelliktir. Birçok kişi Facebook'u eskisi gibi aktif kullanmadığından hesaplarını silmekte veya dondurmaktadır. Meta, bunun önüne geçebilmek için profil kilitleme seçeneğini bir alternatif olarak sundu.

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