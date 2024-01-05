Facebook Hesap Silme Nasıl Yapılır? Rehber

Sosyal medya hayatımızın bir parçası olsa da, dikkat bozukluğundan mutsuzluğa birçok soruna neden olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bu kapsamda sosyal medyaya veda etmek isteyenler artıyor. İlk akla gelen platform olan ve Instagram'ı da bünyesinde barındıran Facebook için rehber hazırladık. Facebook hesap silme nasıl yapılır? sorusunu cevaplarken, Facebook silme linki ile karşınızdayız.

Facebook hesabını kalıcı olarak silme öncesinde bilmeniz gerekenler!

Önemli uyarı: Facebook silme hesabınızın geri dönüşü olmayan bir şekilde kapatılmasına, tüm arkadaş listenizin ve paylaşımlarınızın kaybolmasına neden olacak. Eğer hesabı silmek yerine geçiçi olarak kapatmak istiyorsanız, aşağıdaki linke tıklayarak Facebook dondurma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Facebook hesabımız ile çeşitli sayfaları ve grupları takip ediyor / yönetiyoruz. Bu kapsamda size ait sayfa / gruplar varsa ve bunların tek yöneticisi sizseniz, hesabınızı sildiğinde bunlarda silinecektir. Önüne geçmek için bu sayfa ve gruplara başka birini yönetici olarak ekleyebilirsiniz.

Profiliniz, fotoğraflarınız, gönderileriniz, videolarınız yani paylaştığınız her şey kalıcı olarak silinecek. Bu nedenle Facebook hesap silme işlemi öncesinde iki kere düşünün, işlemi gerçekleştirip pişman olduysanız sayfanın alt kısmında hesap silme işlemini nasıl iptal edebileceğinizi anlattık.

Hesabınızı sildiğinizde "Facebook ile Giriş Yap" seçeneğini kullanarak kayıt olduğunuz oyun, uygulama ve internet sitelerini kullanamayacaksınız. Bu kapsamda mağduriyet yaşamamak için uygulamaları hesabınızdan kaldırmanızı, aynı zamanda Facebook ile Giriş Yap seçeneğini kullandığınız hesapları e-posta ve şifre ile giriş yapacak şekilde değiştirmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Buraya tıklayarak Uygulamalar ve İnternet Siteleri sayfasına ulaşabilir ve Facebook ile giriş yaptığınız uygulamaların listesine ulaşabilirsiniz.

Facebook hesap silme nasıl yapılır? – Facebook silme linki 2022

1 – Buraya veya aşağıdaki Facebook silme linkine tıklayarak ilgili sayfaya ulaşıyoruz. Bu işlemi tarayıcı üzerinden gerçekleştireceğimiz için kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.

Facebook silme linki 2024: https://www.facebook.com/help/delete_account

2 – Açılan sayfada iki farklı seçenek bizleri karşılıyor. Biz hesabımıza geçiçi olarak veda etmek yerine tamamen silmek istediğimiz için "Hesabı Sil" seçeneğini tercih ediyor ve "Hesabı Silme İşlemine Devam Et" butonuna tıklayarak işleme devam ediyoruz.

3 – Sayfanın üst kısmında belirttiğimiz uyarıların bir kısmı burada sizleri karşılıyor. Facebook hesap kapatma işlemi öncesinde dilerseniz, bilgilerinizi indirebileceğinize dair uyarılarda bulunuluyor. İsteğe göre bunları tercih edebilirsiniz, işleme devam etmek için "Hesabı Sil" seçeneğine tıklıyoruz.

4 – İşlemi tamamlamak için tek yapmanız gereken şifrenizi girmek. Bu hesabın sana ait olduğunu onayla penceresine şifreyi girmeniz ve Devam butonuna tıklamanız yeterli.

5 – Facebook hesap silme işlemini başarıyla tamamladınız.

Instagram hesap silme

Bu işlem iptal edilebilir mi?

Facebook hesabınızı sildiniz, ama pişman mı oldunuz? Bu işlem hesabınızı kalıcı olarak silme olarak adlandırılmış olsa da, sosyal medya platformu kullanıcıların bu durumu yaşayabileceğini göz önünde bulundurarak hesabı hemen yok etmiyor, yani geri döndürme şansınız bulunuyor.

Burada en önemli kriter Facebook silme işleminin üzerinden 30 günden fazla süre geçmemesi. Yani hesabınızı sildikten sonra 1 ay içerisinde işlemi iptal etmeniz mümkün.

Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın.

Silme İşlemini İptal Et seçeneğine tıklayın.

Facebook hesabını kalıcı olarak silme rehberimizi beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz…

Facebook hesap dondurma nasıl yapılır?

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