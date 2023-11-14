Her şeyin platformu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, şimdi de Facebook benzeri bir özellik duyurdu. X topluluklar, Facebook gruplar kadar renkli olmasa da özellikle yurtdışına oldukça çok kullanılmaya başladı. X (Twitter) topluluklar yöneticileri ise toplulukların kullanıcıları çekecek özellikleri barındırmamasından şikayetçi. Elon Musk, üzerinde artan bu eleştiriler üzerine topluluklar için yeni özellikler duyurdu. Buna göre X (Twitter) topluluklar yöneticileri için liste ekleme özelliği geldi. Bunun dışında X (Twitter) topluluklar için yeni özellikler yolda.

Facebook gruplar için tehlike çanları: X topluluklar için liste ekleme özelliği geldi

Elon Musk, son dönemde X için birçok heyecan verici özellik duyurdu. Bunlardan en önemlisi ise Twitch benzeri canlı oyun yayını açma özelliğiydi. X platformunu süper aplikasyon haline getirmeye çalışan Musk, şimdi de Facebook Grupları hedef aldı.

This feature is a game-changer for communities, as you can now draw on the best of millions of existing data feeds to populate your community https://t.co/3iveHGDoGm — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2023

Facebook, özellikle genç kuşak tarafından pek kullanılmıyor. Ancak Facebook için en önemli kalesi halen gruplar. Bugün halen Facebook kullanan genç kuşağın yer aldığı yer ise kapalı Facebook grupları. İşte Elon Musk, X (Twitter) topluluklar ile bu pazara da el atmanın peşinde.

X (Twitter) topluluklar yöneticileri, özellikle topluluklarına istedikleri gibi yön verememekten şikayetçiydi. Elon Musk ise X (Twitter) topluluklar için liste ekleme özelliği duyurusuyla bu durumu biraz da olsa değiştirmenin peşinde. Bildiğiniz gibi X üzerinden kendi listelerinizi oluşturmak mümkün. Şimdi ise X üzerinde bir topluluk sahibi iseniz bu gruba listelerinizi eklemeniz mümkün. Böylece tüm topluluk üyeleri X (Twitter) listelerinize erişebilecek.

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Şu an için X topluluklar (Twitter) için liste ekleme özelliği sadece Web üzerinde çalışıyor. Ancak yakında hem iOS hem de Android tarafında da güncelleme gelecek.

Bildiğiniz gibi X platformu için en önemli özellikler arasında liste oluşturmak geliyor. Kişinin kendi takip ettiği konulara ilişkin listeler oluşturması ya da mevcut listeleri takip etmesi, ana sayfa akışı için önemli. X özellikle kullanıcıların takip ettiği listelerden seçilen paylaşımları ana akışa da ekleyebiliyor. Bu sayede üye olduğunuz topluluğun paylaştığı listeler üzerinden toplulukla daha fazla kaynaşmanız da mümkün.

X (Twitter) topluluklar için yeni özellikler de yolda

Yine X topluluklar (Twitter) için kaldırılan en çok beğenilen, en çok etkileşim alan ve en trend paylaşımlar için de sekmeler geri gelecek. X topluluklar (Twitter) henüz Facebook gruplar kadar etkileşimli olmasa da Elon Musk'ın X topluluklar özellikleri için daha cesur davranması bekleniyor.

We've been busy this week making several improvements to Communities. Here are the most notable changes that are coming soon: – We're updating Pinned Communities on Home to have sorting options: Trending, Most liked, Most recent. – We are also adding a small version of the… pic.twitter.com/cX4PXrzd9L — Enrique (@enriquebrgn) November 4, 2023

Bu anlamda topluluğa katılmadan herkese açık gönderileri görme özelliği de gelecek. Bu gönderileri beğenmeniz ve favorilere eklemeniz de mümkün olacak. Şu an için topluluklar ekibi Google aramalarında da X topluluklar sonuçlarını gösterme peşinde. Bu sayede X topluluklar çok daha fazla erişebilme imkanına sahip olacak.

Bugün artık kimsenin girmediği düşünülen Facebook, devasa grupların etkinliği sayesinde halen ayakta. Elon Musk ise belli ki Facebook'u ayakta tutan son kalesi grupların yerini X topluluklar ile almanın peşinde. Peki sizce X topluluklar yeni özellikleri ile Facebook gruplar ile yarışabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.