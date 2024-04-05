EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör: Evde Elektrik Üretmek İçin Yenilenebilir Enerji Kaynağı
Son yıllarda yenilenebilir enerji daha da önem kazanmış durumda. Çevre kirliliğinin önüne geçmekte büyük bir rol oynuyor. Yenilenebilir enerjinin başında gelen güneş enerjisi ise özellikle temiz ve sürdürebilir enerji kaynağı olarak dikkat çekiyor. Peki evde elektrik üretebilmek için EcoFlow tarafından geliştirilen PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar? İşte tüm bilmeniz gerekenler…
EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör nedir, ne işe yarar?
EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör, taşınabilir güç istasyonuna sahip bir balkon güneş enerjisi sistemi olarak biliniyor. Güneş enerjisini gece veya gündüz fark etmeksizin kullanmanıza olanak tanıyan bu sistem, elektrik faturasını azaltmak için de büyük katkı sağlıyor.
Hakkı Alkan (@hakki_alkan)'in paylaştığı bir gönderi
Hakkı Alkan (@hakki_alkan)'in paylaştığı bir gönderi
EcoFlow PowerStream Mikro İnvertörün çalışma mantığı oldukça basit. Balkon, teras / bahçe, düzlük veya herhangi bir duvara yerleştirebileceğiniz güneş panelinden gelen enerji mikro invertöre, oradan da priz aracılığıyla eve aktarılıyor. Böylelikle kolay bir kullanım sunuyor.
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EcoFlow PowerStream Mikro İnvertörde PV girişi, şarj girişi ve AC çıkış portu bulunuyor. Cihazın fişini çekerek kamp gezileri veya karavan seyahatlerine çıkabiliyorsunuz. İdeal bir yol arkadaşı olan bu sistem, kolay taşınabilirliği sayesinde avantaj sağlıyor.
Enerjiyi depolayabilmek de mümkün
EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör ile elde ettiğiniz enerjiyi elektriğe ihtiyacınız olmayan zamanlarda boşa gitmesini engellemek için EcoFlow'a ait güç istasyonları ile depolayabilirsiniz. Böylelikle özellikleri gece vakitlerinde sorun yaşamazsınız.
EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör teknik özellikleri
242 mm x 169 mm x 33 mm boyutlarındaki istasyon, yaklaşık 3 kilogram ağırlıkta. 400W x 2 şeklinde PV giriş gücüne sahipken, şebekeye bağlı AC çıkışı 800 W / 600 W. Maksimum şarj ve deşarj gücü ise 600W iken, DC giriş çıkışıysa 600W.
EcoFlow PowerStream Mikro İnvertör teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
ÖzellikDeğerBoyut: 242mm x 169mm x 33mmAğırlık: Yaklaşık 3 kgPV Giriş Gücü: 400W x 2Maks. Giriş Voltajı: 55Vd.c. (PV Bağlantı Noktası) / 59Vd.c. (DC Bağlantı Noktası)AC Çıkışı-Şebekeye Bağlı: 800W/600WMaks. Şarj ve Deşarj Gücü: 600WBluetooth: Frekans aralığı: 2402-2480MHz, Maks. çıkış gücü: ? 20 dBmGiriş Koruması Derecesi: IP67DC Giriş Çıkışı: 600WMaksimum Giriş Akımı: 13 AMaks. AC Çıkış Akımı: 3.7A/2.8AŞarj Voltajı: 30 – 58 Vd.c.Wi-Fi (2.4G): Frekans aralığı: 20M: 2412 – 2472 MHz / 40M: 2422-2462 MHz, Maks. çıkış gücü: ? 20 dBm