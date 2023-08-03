Eti Bakır, Avrupa'nın Pil Hammaddelerine Bağımlılığını Azaltacak Projeyle Fon Almaya Hak Kazandı

Eti Bakır'ın Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, Avrupa Birliği'nden fon almaya hak kazanan tek Türk şirket oldu. Şirket, Ufuk Avrupa'nın 'Rekabetçi ve Sürdürülebilir bir Avrupa Batarya Değer Zinciri' başlıklı çağrısından fon almaya hak kazandı. Proje kapsamında kobalt, nikel, mangan ve lityum bileşikleriyle pilin ana bileşenlerinden olan katot aktif malzemesi üretilecek.

Eti Bakır'ın Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, "Avrupa'nın Pil Hammaddelerine Bağımlılığını Azaltacak Sürdürülebilir Teknolojiler" projesiyle Avrupa Birliği'nden fon almaya hak kazanan tek Türk şirket oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eti Bakır'ın 1,2 milyar dolarlık yatırımla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük özel sektör yatırımı olarak hayata geçirdiği Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, Ufuk Avrupa'nın (Horizon Europe) "Rekabetçi ve Sürdürülebilir bir Avrupa Batarya Değer Zinciri" başlıklı çağrısından fon almaya hak kazandı.

Toplam 7 milyon avroluk "Avrupa'nın Pil Hammaddelerine Bağımlılığını Azaltacak Sürdürülebilir Teknolojiler (STREAMS: Sustainable Technologies for Reducing Europe's Battery Raw Materials Dependance)" başlıklı projede kobalt, nikel, mangan ve lityum bileşikleriyle pilin ana bileşenlerinden olan katot aktif malzemesini üretecek olan Eti Bakır'ın 1,05 milyon avroluk bütçesinin 600 bin avroluk kısmı, bu program tarafından karşılanacak.

13 ülkeden 19 kuruluş yer alıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, Ufuk Avrupa projesindeki bu başarıyla Türkiye'nin, bataryanın sürdürülebilir üretimi ve geri dönüşümünde önemli bir rol üstlendiğini bildirdi.

Bakır üretiminde, piritten kobalt üretme kabiliyeti bulunan dünyadaki tek tesise sahip olduklarını kaydeden Kayışoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde özellikle elektrikli araç kullanımının artışıyla bu araçların içindeki bataryaların üretimi ve geri dönüşümü konusu, tüm dünyanın en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Bu kapsamda AB'den 'İklim Geçişine Yönelik Sektörler Arası Çözümler' hedefini destekleyecek şekilde 'Rekabetçi ve Sürdürülebilir Bir Avrupa Batarya Değerler Zinciri' başlıklı bir çağrı yapıldı.

Fonlanmaya karar verilen projede aralarında Avusturya, Avustralya, Norveç, ABD, Ukrayna, Finlandiya, İspanya, İngiltere, Belçika ve Polonya'nın da bulunduğu 13 ülkeden 19 şirket ve uluslararası kuruluşun bulunduğu konsorsiyumdaki tek Türk şirket olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin en önemli bilimsel araştırma kurumlarından biri olan TÜBİTAK RUTE ile aynı projede olmak da bizim için ayrıca gurur kaynağı."

Lityum iyon bataryaları geliştirilecek

Emre Kayışoğlu, projede; birincil, ikincil kaynaklar ile pil atıklarından sürdürülebilir ve çevre dostu teknolojilerle pil bileşenlerinin sentezleneceğini anlattı.

Projeyle, yüksek enerji yoğunluğuna sahip lityum-nikel-manganez-kobalt-oksit (NMC) tipi lityum iyon bataryaların geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Kayışoğlu, "Projede pilin ana bileşenlerinden olan katot aktif malzemesi için gerekli olan kobalt, nikel, mangan ve lityum bileşiklerinin elde edilmesini biz sağlayacağız. Katot aktif malzemesi, pilin ağırlıkça yaklaşık yüzde 31'ine sahipken maliyetin ise yüzde 51'ini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kayışoğlu, Ufuk Avrupa projesiyle mevcut kobalt karbonat üretim prosesini ileri saflaştırma yöntemleriyle iyileştirilerek batarya kalitesinde kobalt sülfat heptahidrat geliştireceklerini aktardı.

Pirit konsantresi içinde eser miktarda bulunan nikel ve mangan gibi değerli metalleri geri kazanarak yeni ürünler sentezleyeceklerini kaydeden Kayışoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Öte yandan Eti Alüminyum'un Seydişehir fabrikasında işlenen boksit madeninin artık ürününde eser miktarda bulunan lityumu da geri kazanarak Mazıdağı'nda ileri saflaştırma teknikleriyle yine batarya kalitesinde lityum karbonat ve lityum hidroksit sentezini gerçekleştireceğiz. 3 yıl sürecek projeyle önce ülkemizin sonra da dünyanın sürdürülebilir ekonomisine katkı sağlayacağımız için büyük mutluluk duyuyoruz."