Üniversiteliler elektrikli yarış araçları için benzerlerinden yüzde 85 daha hafif koltuk tasarladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından "TEKNOFEST Araçları İçin Kompozit Yolculuk Koltuğu Projesi" kapsamında elektrikli yarış araçları için geliştirilen kompozit araç koltuğuyla mevcutlara göre yaklaşık yüzde 85 ağırlık azaltımı sağlandı.

Karbon fiber ve sandviç kompozit yapı kullanılarak geliştirilen "TEKNOFEST Araçları İçin Kompozit Yolculuk Koltuğu Projesi", TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamındaki proje fuarında ve 21 Mayıs'ta ESTÜ'nün "19. Proje Fuarı ve Yarışması"nda tanıtıldı.

Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmada analiz, tasarım ve üretim süreçleri, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Turan danışmanlığında Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Yusuf Aras, Nurullah Orhan ve Alper Yıldız tarafından yürütüldü.

TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'ndaki araç teknolojilerinde enerji verimliliğinin artırılmasına katkı sunması hedeflenen proje kapsamında yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki geleneksel yarış koltuklarının yerine 1,5 kilogramlık yeni tasarım geliştirildi.

Koltuğun yüzde 85 oranında hafiflemesini sağlayan çalışmada, hem mühendislik alanında yenilikçi çözüm üretmeyi hem de akademik literatüre katkı sunulması hedefleniyor.

"Elde edilen başarılı sonuçlar, elektrikli araçlar için rehber olacak"

Projenin danışmanı olan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Turan, AA muhabirine, TÜBİTAK 2209-A Programı kapsamında desteklenen tez çalışmasında, ESTU Solar Team'in elektrikli aracı için hafif ve dayanıklı bir kompozit yolcu koltuğu tasarlandığını kaydetti.

Tasarımla enerji verimliliğini ve araç menzilini artırmayı hedeflediklerini belirten Turan, şunları belirtti:

"Bu tasarımda, dış kabukta yüksek mukavemetli karbon/epoksi kompozit, çekirdek kısmında ise hafif köpük malzeme kullanılmıştır. Sandviç yapıdaki bu yenilikçi koltuk, yolcudan kaynaklanan dikey yüklere karşı yüksek dayanım sağlarken koltuğun toplam ağırlığını da önemli ölçüde azaltmıştır. Elde edilen başarılı sonuçlar, geleceğin elektrikli araçlarında hafif ve yüksek performanslı kompozit bileşenlerin kullanılabilmesine yönelik önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Bu zorlu ama verimli süreçte büyük emek veren tüm öğrenci arkadaşlarımızı gönülden tebrik ederim."

Yakıt tüketiminin azalması için hafif ve dayanıklı tasarım gerekiyor

Projede yer alan Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Muhammed Hamza Bekgöz ise otomotiv sektöründe hibrit ve elektrikli araçlara yönelimin arttığını, bu nedenle araçlarda hafiflik ve yüksek mukavemetin önem kazandığını söyledi.

Geleneksel malzemeler yerine kompozit materyallerin yaygın şekilde kullanılmaya başlandığını belirten Bekgöz, şunları kaydetti:

"Yakıt tüketiminin minimize edilmesi için araçların oldukça hafif ve yüksek mukavemette olması gerekiyor. Bu sebeple öğrenci arkadaşlarımızla birlikte çalışmamızda karbon fiber tercih edildi. Sandviç kompozit yapı üreterek koltuğun tasarımında hem hafifliği hem de mukavemet değerlerini artırmayı başardık."

"Yaklaşık yüzde 80'lik ağırlık tasarrufu sağladık"

Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Yusuf Aras da ekip arkadaşları Nurullah Orhan ve Alper Yıldız ile elektrikli araçlara yönelik kompozit yolculuk koltuğu geliştirdiklerini anlattı.

Projeye en az yüzde 30 hafiflik hedefiyle başladıklarını ifade eden Aras, şöyle devam etti:

"Günümüzde mevcut yarış koltukları yaklaşık 10 kilogram ağırlığında. Ürettiğimiz kompozit sandviç yapı sayesinde bunu 1,5 kilograma kadar indirdik. Yolcu koltuğumuz hem ergonomik hem de mukavemet açısından günümüzdeki yarış koltuklarıyla aynı seviyede, hatta kompozit yapılar sayesinde daha yüksek mukavemet sağlıyor."

Yaklaşık 1,5 yıl süren projede 3 kişinin görev aldığını ifade eden Aras, çalışmanın analiz ve tasarım aşamasıyla başladığını, üretim sürecinde ise ekip olarak ortak çalıştıklarını dile getirdi.

Aras, proje fuarında geliştirdikleri koltuğu tanıtarak, akademik literatüre katkı sunmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.