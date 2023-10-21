ESTÜ öğrencileri 8 ayda 200 kilometre hıza ulaşan araç yaptılar

Üniversite öğrencileri 8 ayda 200 kilometre hıza ulaşan araç yaptılar

ESTÜ öğrencileri İtalya'da derece yapmaya hazırlanıyor

ESTU Racing ekibinin takım kaptanı Murathan Pekacar;

"Bu aracın dışında gördüğünüz her şeyi öğrenciler tasarlıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan 'ESTU Racing' ekibi, 8 aylık çalışma sonucu tasarlanan ve saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen Formula Student araçları ile İtalya'da derece beklediklerini söyleyerek, kendilerini tanıttı.

İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ESTekFest-2023, Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'nde başladı. Etkinlikte firmalar, araştırmacılar, üniversite ve lise düzeyindeki öğrenciler bir araya gelerek, proje ve fikirlerini tanıttı. ESTÜ öğrencileri tarafından kurulan ESTÜ Racing ekibi de Formula Student araçlarını etkinliğe katılanlara tanıttı. Yaklaşık 8 ayda tasarladıkları Formula araçlarıyla yurt dışında da boy gösteren ekip, etkinliğe katılanların ilgi odağı oldu. Tasarladıkları otomobil hakkında konuşan ESTU Racing ekibinin takım kaptanı Murathan Pekacar, sadece 8 ayda tasarladıkları otomobil ile saatte 200 kilometre hıza kadar ulaşabileceklerini ve temmuz ayında İtalya'da düzenlenecek yarışmada ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Bu aracın dışında gördüğünüz her şeyi öğrenciler tasarlıyor"

Öğrenci arkadaşları ile birlikte geliştirdikleri Formula aracı hakkında konuşan ESTÜ Racing takım kaptanı Murathan Pekacar, elde ettikleri başarıya bu kadar kısa sürede ulaşan ilk Türk takımı olduklarını söyledi. Başarı ivmelerini devam ettirmek için destek beklediklerini de dile getiren Pekacar, "Takımımız ESTU Racing, geçen sene eylül ayında kuruldu. Yaklaşık sekiz aylık bir sürede Formula Student Çek Cumhuriyeti yarışmasına katıldı ve 15'inci oldu. Yarışmaya yüzden fazla takım başvuru yapmıştı. Biz Formula yarışmalarına katılıyoruz, Formula Student açık kokpitli bir yarış aracıdır, yani Formula 1'in öğrenci versiyonu olarak düşünebiliriz. Biz 'içten yanmalı araç' kategorisinde yarıştık, 2 yıl sonra da hem elektrikli hem de içten yanmalı kategorisinde yarışmak istiyoruz. Motor bloğu, jantlar ve kaloriferler dışında aracın tamam mı öğrenciler tarafından tasarlandı. Bu aracın dışında gördüğünüz her şeyi öğrenciler tasarlıyor. Yaklaşık sekiz aylık bir süreçte, ilk senesinde araç üreten ilk Türk takımız. Yarıştan önce testlerimiz oldu, sıralı şanzıman kullanıyoruz ve üçüncü viteste saatte 140 km hıza ulaştık. Saatte 10 km hızdan 100 km hızla ise yaklaşık 4.8 saniyede ulaşabildik. Teori olarak bu araç saatte 200 km hıza kadar çıkabiliyor ama biz sadece üçüncü viteste test ettik. Temmuz ayında Formula Student İtalya yarışlarına gitmek istiyoruz ve ivmelenme etabında derece bekliyoruz. Amacımız ilk üçe girmek bunun için çalışıyoruz. Biz ne kadar tasarım yapsak da sponsorlar bizim için çok önemli, her firmadan sponsor konusunda destek bekliyoruz. Aracımız ilk senesinde Formula Stundent yarışmasına giden ilk Türk takım olduğu için bu ivmeyi koruyarak, daha iyi dereceler bekliyoruz" dedi.