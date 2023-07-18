ESTÜ Hidroana Takımı, Shell Eco-Marathon'da Avrupa 4'üncüsü oldu

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hidroana Takımı, Fransa'da düzenlenen Shell Eco-Marathon yarışmasında Avrupa 4'üncüsü olarak başarılı bir performans sergiledi. Takım, gelecek yıl birincilik için araçlarında iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.

Fransa'nın Gers kentinde düzenlenen "Shell Eco-Marathon"da Avrupa 4'üncüsü olan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hidroana Takımı, gelecek yıl birinciliği elde etmek için araçları üzerinde iyileştirmeler yapıyor.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2007'de kurulan ve 16 yılda 20'den fazla dereceyi okullarına kazandıran Hidroana, alternatif enerji kaynaklarına dikkati çekmek amacıyla hidrojen yakıtlı araçlar tasarlayıp üretiyor. Takım, kurulduğu günden bu yana çeşitli yarışmalara katılıyor.

Bu yıl Fransa'da 20-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve en az yakıtla en fazla yol alan takımların madalya aldığı yarışma Shell Eco-Marathon'a katılan Hidroana, aynı yarışta geçen yıl 378 kilometre olan menzilini 440 kilometreye çıkararak Avrupa 4'üncüsü oldu.

Yakıt verimliliklerini artırmak için kolları sıvayan takım üyeleri, prototip araçları üzerinde iyileştirmeler yaparak 2024'te birincilik kupasını almak istiyor.

"Daha güzel rekorlara imza atacağız"

Takım danışmanı Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İrfan Töre, AA muhabirine, 2 yıldır ciddi başarılara imza attıklarını söyledi.

2022'nin Hidroana'nın "altın yılı" olduğunu ifade eden Töre, "Geçen sene Shell Eco-Marathon'da Avrupa 3'üncüsü olarak ESTÜ'ye güzel bir hediye kazandırdık. Bu yıl da bizim 'platin yılımız' oldu. Hem TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen 'TÜBİTAK Efficiency Challenge'da Türkiye 2'ncisi olduk hem de Shell Eco-Marathon'da güçlü rakiplerimize rağmen Avrupa 4'üncülüğünü hak ettik. Ben, ESTÜ gibi güzel bir kaynakta öğretim üyesiyim. Üniversitemizin imkanlarıyla ve öğrencilerimle daha güzel rekorlara imza atacağız." dedi.

Takım kaptanı Makine Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Emre Kartal da Hidroana'nın başarılı bir takım olduğunu dile getirdi.

Bu yıl Shell Eco-Marathon'a prototip araçlarıyla katıldıklarını anlatan Kartal, şöyle konuştu:

"Araçlarımızın tüm tasarımlarını kendimiz yapıyoruz. Geçen yıl düzenlenen Shell Eco-Marathon'da 378 kilometre menzile ulaşarak Avrupa 3'üncülüğünü elde ettik. Bu seneki Shell Eco-Marathon'da ise kendi rekorumuzu kırarak 440 kilometre menzile ulaştık. Menzilimizi artırmamız, önümüzdeki yıllarda çok daha iyi dereceler alabileceğimizi gösteriyor. Biz de çalışmalarımıza başladık. Araçtaki her donanım verimliliği etkiliyor. Özellikle yakıt pili üzerinde iyileştirmeler yapmaya başladık. Aracın sürtünmesini minimuma indirebilmek için de elimizden geleni yapacağız."

Takımın yardımcı pilotu Makine Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İzel Musmul da Türkiye'yi Fransa'da temsil etmekten büyük gurur duyduğunu kaydetti.

Başarılarının sırrının takım çalışmasından geçtiğini aktaran Musmul, "Fransa'da pek çok zorlukla karşılaştık ve bu zorlukları çözmek için uğraşlar verdik. Shell Eco-Marathon, eski bir Formula 1 pistinde yapılıyor. Bu sebeple yarışların güvenli geçtiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Takım üyesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Çağla Uzuner ise sürekli kendilerini geliştirdiklerini belirterek, yeni kaydolacak öğrencileri aralarında görmek istediklerini sözlerine ekledi.