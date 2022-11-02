Eski Apple çalışanı, şirketi dolandırdığını itiraf etti!

Teknoloji devi Apple, son zamanlarda çalışanlarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Şirket özellikle söz konusu gizlilik olduğunda daha dikkatli adımlar atıyor. Bugün ise Apple dolandırılma haberleriyle gündemde yer aldı. Habere göre şirket, eski çalışanı tarafından dolandırıldı ve milyon dolarlık zarara uğradı.

Eski Apple çalışanı şirketi 27 milyon dolardan fazla dolandırdı

Salı günü ABD Kuzey Kaliforniya Savcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, eski bir Apple çalışanının teknoloji devini yedi yılda toplam 27 milyon dolar dolandırdığını kabul ettiğini belirtti. Suçlama ise ilgili posta ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarıyla gerçekleşti.

Açıklamaya göre 52 yaşındaki Dhirendra Prasad, dolandırıcılık ve komplo kurmak suçlamalarını kabul etti. Prasad, 2008 Aralık ve 2018 Aralık yılları arasında Apple'ın Küresel Hizmet Tedarik Zinciri bölümünde çalıştı. Ayrıca çeşitli satıcılardan Apple için hizmet ve parça satın almaktan sorumluydu.

Apple, standart iPhone 14 modellerini gözden çıkardı!

Prasad, yazılı savunmasında, Apple'ı 2011 yılında hırsızlık yaparak, komisyon alarak ve faturaları şişirerek dolandırmaya başladığını açıkladı. Ayrıca eski çalışanın iki ortak komplocusu olduğu da ortaya çıktı. Ortaklar Robert Gary Hansen ve Don M. Baker, Prasad'ın planlarına katılımlarını kabul ettiler.

Eski çalışan, açıklamasında Apple'ı dolandırdığı günlerden birini de anlattı. Savcılar, Prasad'ın Apple bileşenlerinin bir dış satıcının deposuna gönderilmesini sağladığını, burada yeniden paketlediklerini ve sonunda Apple'a geri satıldığını söyledi."Prasad, bu planların 2018'e kadar devam ettiğini ve nihayetinde Apple'ın 27 milyondan fazla zarara yol açtığını kabul etti." dedi.

Bununla birlikte Prasad'ın posta dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılıktan 20 yıla kadar, ABD'yi dolandırmaktan 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Ceza duruşmasının ise 14 Mart 2023'te yapılması bekleniyor.

Peki, siz Apple dolandırılma olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!